Глава МИД Египта рассказал о развитии партнерства России и Африки
14:20 20.12.2025 (обновлено: 14:21 20.12.2025)
Глава МИД Египта рассказал о развитии партнерства России и Африки
Развитие партнерства между Россией и Африкой требует долгосрочного практического видения, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты. РИА Новости, 20.12.2025
Глава МИД Египта рассказал о развитии партнерства России и Африки

Министр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдельати
Министр иностранных дел Египта Бадр Ахмед Абдельати . Архивное фото
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Развитие партнерства между Россией и Африкой требует долгосрочного практического видения, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.
"Развитие партнерства между Россией и Африкой требует долгосрочного практического видения", - сказал Абдель Аты на открытии пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнёрства "Россия – Африка" в Каире.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
