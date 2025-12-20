https://ria.ru/20251220/dolja-2063520898.html
Лавров рассказал о росте доли расчетов России и стран Африки в рублях
Лавров рассказал о росте доли расчетов России и стран Африки в рублях - РИА Новости, 20.12.2025
Лавров рассказал о росте доли расчетов России и стран Африки в рублях
Доля расчетов России и стран Африки в рублях выросла за первые десять месяцев 2025 года до 84% по сравнению с прошлым годом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T14:56:00+03:00
2025-12-20T14:56:00+03:00
2025-12-20T14:56:00+03:00
россия
африка
сочи
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982907306_0:218:3254:2048_1920x0_80_0_0_769e793bb251e971039d185f482b281c.jpg
https://ria.ru/20251220/egipet-2063513120.html
россия
африка
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982907306_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_61398e393c35d9d247dc1c6ba2bfc8fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, сочи, сергей лавров
Россия, Африка, Сочи, Сергей Лавров
Лавров рассказал о росте доли расчетов России и стран Африки в рублях
Лавров: доля расчетов России и стран Африки в рублях выросла до 84%