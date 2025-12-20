Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал о росте доли расчетов России и стран Африки в рублях - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/dolja-2063520898.html
Лавров рассказал о росте доли расчетов России и стран Африки в рублях
Лавров рассказал о росте доли расчетов России и стран Африки в рублях - РИА Новости, 20.12.2025
Лавров рассказал о росте доли расчетов России и стран Африки в рублях
Доля расчетов России и стран Африки в рублях выросла за первые десять месяцев 2025 года до 84% по сравнению с прошлым годом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T14:56:00+03:00
2025-12-20T14:56:00+03:00
россия
африка
сочи
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982907306_0:218:3254:2048_1920x0_80_0_0_769e793bb251e971039d185f482b281c.jpg
https://ria.ru/20251220/egipet-2063513120.html
россия
африка
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0a/1982907306_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_61398e393c35d9d247dc1c6ba2bfc8fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, сочи, сергей лавров
Россия, Африка, Сочи, Сергей Лавров
Лавров рассказал о росте доли расчетов России и стран Африки в рублях

Лавров: доля расчетов России и стран Африки в рублях выросла до 84%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРоссия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка
Россия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Россия - Африка. Первое пленарное заседание первой министерской конференции Форума партнерства Россия - Африка
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Доля расчетов России и стран Африки в рублях выросла за первые десять месяцев 2025 года до 84% по сравнению с прошлым годом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
“Положительно оцениваем увеличение доли расчетов в российских рублях во взаимной торговле между нашими странами. По сравнению с прошлым годом за январь-октябрь нынешнего 2025 года этот показатель вырос до 84%”, - сказал он в ходе пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Москва хочет наладить расчеты в нацвалютах стран Африки, заявил Лавров
Вчера, 14:26
 
РоссияАфрикаСочиСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала