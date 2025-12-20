МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Деньги чешских граждан не будут тратиться на закупку оружия и боеприпасов для Украины и поддержку продолжения конфликта, заявил в субботу спикер палаты депутатов парламента Чехии и лидер движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура.

"Никакие деньги чешских граждан на закупку оружия и боеприпасов и поддержку войны на Украину не пойдут. Поддержка Украины будет заложена на стремлении как можно скорее прекратить конфликт и гибель людей, прежде всего - на основе мирной инициативы президента США Дональда Трампа ", - заявил Окамура в видео на своей странице в соцсети Facebook *.

Днем ранее глава минобороны генерал Яромир Зуна, выдвинутый на этот пост именно движением SPD, заявил, что никто не ставит под сомнение инициативу по боеприпасам для ВСУ , а ее судьбу будет решать правительство в целом. Этому будет предшествовать встреча премьера Андрея Бабиша с экспертами для выяснения того, как далее продолжать эту акцию.

По словам Окамуры, министр обороны выступил в пятницу с информационным сообщением, в котором только описал ситуацию, которую нынешнее новое правительство в этом ведомстве получило от минувшего кабмина.

"Что касается так называемой чешской инициативы по боеприпасам, то она совершенно непрозрачна. По имеющейся у нас информации, там непропорционально высокая прибыль. Прежде всего, с этим надо ознакомиться. Действует то, что я уже сказал - никакие деньги чешских граждан на закупку оружия и боеприпасов и поддержку войны на Украину не пойдут, эту позицию мы только что в разговоре с премьером Андреем Бабишем снова сформулировали и эта позиция неизменна", - сказал Окамура.

Спикер также сообщил, что в разговоре с премьером была затронута и ситуация с закупкой в США истребителей F-35.

"Истребители F-35 мы также затронули с господином премьером. Это огромная инвестиция, и в то время, когда в госбюджете мы обсуждаем каждую крону, мы должны платить сотни миллиардов крон за истребители, которые будут здесь лишь через девять лет, а сейчас не обеспечат безопасность наших граждан. Обычно такие контракты нельзя отменить. Необходимо это проверить", - сказал Окамура.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера . Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.