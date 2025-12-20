https://ria.ru/20251220/bpla-2063451440.html
В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА
Несколько БПЛА обнаружены и уничтожены в двух районах и одном городе Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 20.12.2025
воронежская область
