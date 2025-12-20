В Воронежской области уничтожили несколько БПЛА

Ранее Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили один БПЛА ВСУ над Воронежской областью с 20.00 до 23.00 мск.

"Дежурными силами ПВО в двух районах и одном городе Воронежской области обнаружены и уничтожены уже несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал губернатор в Telegram-канале.