В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА
Поезда были задержаны из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T11:47:00+03:00
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
