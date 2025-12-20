Рейтинг@Mail.ru
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА - РИА Новости, 20.12.2025
11:47 20.12.2025
В Воронежской области задержали поезда из-за падения обломков БПЛА
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Железнодорожный светофор. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Поезда были задержаны из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее в Минобороны сообщали о 10 сбитых БПЛА над территорией региона этой ночью.
"В результате падения обломков БПЛА на железнодорожные пути в одном из районов произошла задержка нескольких пассажирских и грузовых поездов, следовавших в южном направлении", - написал он в своем Telegram-канале.

Также Гусев добавил, что движение уже восстановлено.
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Воронежской области из-за падения БПЛА задерживались несколько поездов
7 июля, 07:33
 
ПроисшествияВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
