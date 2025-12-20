Программа использования БАС разработана и внедрена в Костромской области

КОСТРОМА, 20 дек – РИА Новости. Задачи по развитию беспилотной гражданской авиации губернатор Костромской области Сергей Ситников обозначил как одно из перспективных направлений развития экономики, в регионе несколько месяцев назад разработана программа использования беспилотных систем, сообщила пресс-служба обладминистрации.

В пресс-службе отметили, что накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость широкого использования беспилотных авиационных систем.

"Задачи по развитию беспилотной гражданской авиации губернатор Сергей Ситников обозначил как одно из перспективных направлений развития экономики. В регионе несколько месяцев назад разработана программа использования беспилотных систем, предусмотрена подготовка специалистов и внедрение дронов на предприятиях для снижения затрат", - говорится в сообщении.

Одними из первых квадрокоптеры в Костромской области начали применять специалисты лесного хозяйства. В рамках президентского нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" приобретено 37 современных БПЛА, 82 сотрудника лесничеств прошли специальное обучение.

Определены также задачи по использованию в регионе беспилотников для нужд сельского и коммунального хозяйства, для поиска пропавших людей, земельного контроля, обработки участков, заросших борщевиком Сосновского, выявления несанкционированных свалок. Разработаны меры финансового стимулирования предприятий для внедрения современных технологий.

"Расширение использования технологии на всю сферу жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса поможет ускорить процессы поиска и устранения повреждений на сетях и уменьшить затраты. Интерес к использованию БПЛА проявляют и представители сферы дорожно-транспортного хозяйства", - отметили в областной администрации.