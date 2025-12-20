Рейтинг@Mail.ru
Костромская область
Костромская область
 
16:02 20.12.2025
Программа использования БАС разработана и внедрена в Костромской области
Программа использования БАС разработана и внедрена в Костромской области
Задачи по развитию беспилотной гражданской авиации губернатор Костромской области Сергей Ситников обозначил как одно из перспективных направлений развития... РИА Новости, 20.12.2025
технологии, костромская область, россия, сергей ситников, владимир путин
Костромская область, Технологии, Костромская область, Россия, Сергей Ситников, Владимир Путин
Программа использования БАС разработана и внедрена в Костромской области

Губернатор Костромской области Ситников обозначил задачи по развитию БАС

© Depositphotos.com / FesenkoДрон в небе
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Depositphotos.com / Fesenko
Дрон в небе. Архивное фото
КОСТРОМА, 20 дек – РИА Новости. Задачи по развитию беспилотной гражданской авиации губернатор Костромской области Сергей Ситников обозначил как одно из перспективных направлений развития экономики, в регионе несколько месяцев назад разработана программа использования беспилотных систем, сообщила пресс-служба обладминистрации.
В пресс-службе отметили, что накануне в ходе прямой линии президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость широкого использования беспилотных авиационных систем.
Губернатор Костромской области Сергей Ситников - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Костромской губернатор держит на контроле вопрос доступности лекарств
Вчера, 15:36
"Задачи по развитию беспилотной гражданской авиации губернатор Сергей Ситников обозначил как одно из перспективных направлений развития экономики. В регионе несколько месяцев назад разработана программа использования беспилотных систем, предусмотрена подготовка специалистов и внедрение дронов на предприятиях для снижения затрат", - говорится в сообщении.
Одними из первых квадрокоптеры в Костромской области начали применять специалисты лесного хозяйства. В рамках президентского нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" приобретено 37 современных БПЛА, 82 сотрудника лесничеств прошли специальное обучение.
Определены также задачи по использованию в регионе беспилотников для нужд сельского и коммунального хозяйства, для поиска пропавших людей, земельного контроля, обработки участков, заросших борщевиком Сосновского, выявления несанкционированных свалок. Разработаны меры финансового стимулирования предприятий для внедрения современных технологий.
"Расширение использования технологии на всю сферу жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса поможет ускорить процессы поиска и устранения повреждений на сетях и уменьшить затраты. Интерес к использованию БПЛА проявляют и представители сферы дорожно-транспортного хозяйства", - отметили в областной администрации.
По решению губернатора в регионе организовано обучение использованию подобного оборудования. Первые навыки получают со школьного возраста — в точках роста и технических кружках. Также специалистов по направлению "Эксплуатация беспилотных авиационных систем" готовит Шарьинский политехнический техникум, планируется открытие специальности в костромском автотранспортном колледже.
Выставка Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки открылась в России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Выставка "Ювелирная сказка от Костромской Снегурочки" открылась в России
18 декабря, 21:49
 
Костромская областьТехнологииКостромская областьРоссияСергей СитниковВладимир Путин
 
 
