"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" благодаря дебютному ассисту Вирца в АПЛ
Футбол
 
22:38 20.12.2025
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" благодаря дебютному ассисту Вирца в АПЛ
"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" благодаря дебютному ассисту Вирца в АПЛ

Дебютный ассист Вирца в АПЛ помог "Ливерпулю" обыграть "Тоттенхэм"

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. "Ливерпуль" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче 17-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе "Ливерпуля" мячи забили Александер Исак (56-я минута) и Юго Экитике (66). Флориан Вирц, купленный летом за 125 млн евро, оформил первую результативную передачу в чемпионате Англии. У "Тоттенхэма" отличился Ришарлисон (83).
Английская премьер-лига (АПЛ)
20 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
Тоттенхэм
1 : 2
Ливерпуль
83‎’‎ • Ришарлисон
56‎’‎ • Александер Исак
(Флориан Вирц)
66‎’‎ • Уго Экитике
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 60-й минуте Исак, купленный летом за 145 млн евро, получил повреждение и покинул поле с помощью медицинского персонала.
Полузащитник "Тоттенхэма" Хави Симонс, купленный летом за 65 млн евро, получил красную карточку на 33-й минуте. Защитник лондонского клуба Кристиан Ромеро также был удален с поля - он получил вторую желтую карточку в компенсированное время.
"Ливерпуль", набрав 29 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. "Тоттенхэм" (22) располагается на 13-й строчке.
В следующем туре "Ливерпуль" 27 декабря примет "Вулверхэмптон", днем позднее "Тоттенхэм" сыграет в гостях с "Кристал Пэлас".
