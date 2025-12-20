Рейтинг@Mail.ru
Алиева ждут на неформальном саммите лидеров СНГ в Петербурге, заявил Песков - РИА Новости, 20.12.2025
23:32 20.12.2025 (обновлено: 23:35 20.12.2025)
Алиева ждут на неформальном саммите лидеров СНГ в Петербурге, заявил Песков
Алиева ждут на неформальном саммите лидеров СНГ в Петербурге, заявил Песков
2025-12-20T23:32:00+03:00
2025-12-20T23:35:00+03:00
санкт-петербург
ильхам алиев
дмитрий песков
россия
азербайджан
снг
санкт-петербург, ильхам алиев, дмитрий песков, россия, азербайджан, снг
Санкт-Петербург, Ильхам Алиев, Дмитрий Песков, Россия, Азербайджан, СНГ
Алиева ждут на неформальном саммите лидеров СНГ в Петербурге, заявил Песков

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президента Азербайджана Ильхама Алиева ждут на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, готовятся к его визиту в Россию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Неформальный саммит СНГ пройдет в Санкт-Петербурге 21-22 декабря.
"Да, мы ждем. Мы ждем, мы готовимся", - сказал РИА Новости Песков в ответ на соответствующий вопрос.
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Президент Киргизии прибыл в Петербург для участия в саммите ЕАЭС
Санкт-ПетербургИльхам АлиевДмитрий ПесковРоссияАзербайджанСНГ
 
 
