Алиева ждут на неформальном саммите лидеров СНГ в Петербурге, заявил Песков
Президента Азербайджана Ильхама Алиева ждут на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, готовятся к его визиту в Россию, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T23:32:00+03:00
санкт-петербург
ильхам алиев
дмитрий песков
россия
азербайджан
снг
санкт-петербург, ильхам алиев, дмитрий песков, россия, азербайджан, снг
