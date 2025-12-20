Алиева ждут на неформальном саммите лидеров СНГ в Петербурге, заявил Песков

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Президента Азербайджана Ильхама Алиева ждут на неформальном саммите лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, готовятся к его визиту в Россию, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.