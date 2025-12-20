Рейтинг@Mail.ru
Россия может обеспечить страны Африки технологиями, заявили в МИД ПНЕ Ливии - РИА Новости, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:46 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/al-baur-2063540084.html
Россия может обеспечить страны Африки технологиями, заявили в МИД ПНЕ Ливии
Россия может обеспечить страны Африки технологиями, заявили в МИД ПНЕ Ливии - РИА Новости, 20.12.2025
Россия может обеспечить страны Африки технологиями, заявили в МИД ПНЕ Ливии
Россия может обеспечить страны Африки необходимыми технологиями, заявил глава МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер аль-Баур. РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T16:46:00+03:00
2025-12-20T16:46:00+03:00
в мире
африка
россия
каир (город)
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602843696_0:148:3091:1887_1920x0_80_0_0_49525adb819b1c274bff5ae718d84f46.jpg
https://ria.ru/20251220/afrika-2063534300.html
африка
россия
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/19/1602843696_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_02bade71aa093fe01bd7408c7fd187a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, африка, россия, каир (город), сергей лавров
В мире, Африка, Россия, Каир (город), Сергей Лавров
Россия может обеспечить страны Африки технологиями, заявили в МИД ПНЕ Ливии

Аль-Баур: Россия может обеспечить страны Африки необходимыми технологиями

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание посольства Ливии в Москве
Здание посольства Ливии в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание посольства Ливии в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Россия может обеспечить страны Африки необходимыми технологиями, заявил глава МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер аль-Баур.
"Российская Федерация может помочь Африке с передачей технологий и укрепить научное сотрудничество в сферах альтернативной энергии и зеленой и цифровой экономики", - сказал аль-Баур в ходе заседания Второй министерской конференции Форума партнерства "Россия - Африка" в египетской столице Каире.
Форум партнерства "Россия - Африка" проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии принимают более 50 стран Африки. Россию на форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства "Россия - Африка", был создан в 2019 году. В его рамках ранее состоялись два саммита - в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Флаг Ботсваны - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Глава МИД Ботсваны рассказал, где в Африке остался неоколониализм
Вчера, 16:18
 
В миреАфрикаРоссияКаир (город)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала