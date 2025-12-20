МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц столкнулся с изоляцией из-за своей позиции по конфискации российских активов, пишет Berliner Zeitung.
"Международное эхо поражений, которые пришлось пережить канцлеру Фридриху Мерцу на саммите Европейского союза в Брюсселе, носило разрушительный характер. Уже к вечеру стало ясно, что Мерц, по-видимому, совсем запутался", — говорится в материале.
Отмечается, что Мерц продолжал продвигать свою жесткую политику, направленную на конфискацию активов даже после того, как российский Центробанк подал иск против Euroclear. Кроме того, автор материала считает, что немецкий канцлер пытался оказать давление с помощью "пиар-кампании", в том числе посредством публикации заказных статей в FAZ и Financial Times.
"Факты говорили против Мерца, а также против Урсулы фон дер Ляйен, которая, однако, начала дистанцироваться от канцлера ФРГ, когда стало ясно: в Европе тот оказался в изоляции", — резюмировал автор статьи.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
Под прикрытием "помощи Украине" наступление на остатки социального государства всё отчётливее предстает как якобы неизбежная "объективная необходимость" обслуживания долгов. Населения Западной Европы будут вынуждены искать иные способы сопротивления этому грабежу — не те юридические процедуры, которые ещё доступны российскому государству. Тем более что в конечном счёте речь идёт о сопоставимых величинах: о том, чем располагают — или уже утрачивают — наёмные работники Европейского союза.
Мелони стала "убийцей" проекта по российским активам, пишет FT
19 декабря, 14:02
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>