Глава МИД Республики Конго поприветствовал участников форума по-русски

КАИР, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо поприветствовал главу МИД РФ Сергея Лаврова и других участников Форума партнерства Россия-Африка на русском языке.
"Дорогой Сергей, дорогие друзья", - сказал Гакоссо на русском языке, после чего перешёл на французский.
Министр отметил, что первая министерская конференция форума, которая состоялась в прошлом году в Сочи, смогла задать перспективу для построения взаимовыгодных и дружеских отношений.
Он отметил, что российско-египетская инициатива стала сигналом для стран, которые не признают перестройку международного порядка и которые все ещё не хотят выстраивать отношения с Африкой на равных.
Гакоссо отдельно отметил российскую помощь в строительстве нефтепровода из Гвинейского залива и обучении молодых граждан республики.
"Большое спасибо!" - завершил министр речь на русском языке.
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия-Африка проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.