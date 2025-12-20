Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Республики Конго поприветствовал участников форума по-русски - РИА Новости, 20.12.2025
17:01 20.12.2025
Глава МИД Республики Конго поприветствовал участников форума по-русски
Глава МИД Республики Конго поприветствовал участников форума по-русски
Глава МИД Республики Конго поприветствовал участников форума по-русски
Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо поприветствовал главу МИД РФ Сергея Лаврова и других участников Форума партнерства Россия-Африка на... РИА Новости, 20.12.2025
в мире, россия, жан-клод гакоссо, сергей лавров, египет
В мире, Россия, Жан-Клод Гакоссо, Сергей Лавров, Египет
Глава МИД Республики Конго поприветствовал участников форума по-русски

Глава МИД Конго поприветствовал участников форума Россия-Африка по-русски

Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо с супругой перед началом торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо с супругой перед началом торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Глава МИД Конго Жан-Клод Гакоссо с супругой перед началом торжественного приема в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
КАИР, 20 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Республики Конго Жан-Клод Гакоссо поприветствовал главу МИД РФ Сергея Лаврова и других участников Форума партнерства Россия-Африка на русском языке.
"Дорогой Сергей, дорогие друзья", - сказал Гакоссо на русском языке, после чего перешёл на французский.
Жан-Клод Гакоссо - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Глава МИД Конго оценил устойчивость российской экономики к санкциям
Вчера, 14:32
Министр отметил, что первая министерская конференция форума, которая состоялась в прошлом году в Сочи, смогла задать перспективу для построения взаимовыгодных и дружеских отношений.
Глава МИД также выразил благодарность правительствам Египта и России за организацию мероприятия, которое, по его словам, уже представляет успех по числу участников и поднимаемым темам.
Он отметил, что российско-египетская инициатива стала сигналом для стран, которые не признают перестройку международного порядка и которые все ещё не хотят выстраивать отношения с Африкой на равных.
Гакоссо отдельно отметил российскую помощь в строительстве нефтепровода из Гвинейского залива и обучении молодых граждан республики.
"Большое спасибо!" - завершил министр речь на русском языке.
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия-Африка проходит с 19 по 20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принимает участие глава МИД Сергей Лавров.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Вторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Африке оценили позицию России по вопросу независимости континента
Вчера, 15:51
 
