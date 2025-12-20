Рейтинг@Mail.ru
В Африке оценили позицию России по вопросу независимости континента
15:51 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/afrika-2063529655.html
В Африке оценили позицию России по вопросу независимости континента
В Африке оценили позицию России по вопросу независимости континента - РИА Новости, 20.12.2025
В Африке оценили позицию России по вопросу независимости континента
В Африке ценят позицию России, которая с уважением относится к стремлению континента действовать самостоятельно на международной арене, заявил в беседе с РИА... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-20T15:51:00+03:00
2025-12-20T15:51:00+03:00
в мире
африка
россия
каир (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063514079_0:213:3264:2048_1920x0_80_0_0_2eb8144a6bd54eab43cec085e5c8065a.jpg
https://ria.ru/20251220/alzhir-2063528813.html
африка
россия
каир (город)
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, африка, россия, каир (город)
В мире, Африка, Россия, Каир (город)
В Африке оценили позицию России по вопросу независимости континента

Глава ЭКОВАС Турей: Африка ценит уважение России к независимости континента

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка
Вторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Вторая министерская конференции Форума партнерства Россия – Африка
КАИР, 20 дек - РИА Новости. В Африке ценят позицию России, которая с уважением относится к стремлению континента действовать самостоятельно на международной арене, заявил в беседе с РИА Новости президент Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Омар Турей, принимающий участие в заседаниях Форума партнерства "Россия - Африка" в Каире.
"Вопрос независимости Африки остается важным. Мы бы хотели действовать как независимый континент. Поддержка Россией Африки вписывается в эту логику, поскольку Россия уважает позицию континента, не стремясь что-либо навязывать. Для нас это очень важно", - сказал собеседник агентства.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства "Россия - Африка", был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита - в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
Вчера, 15:44
 
В миреАфрикаРоссияКаир (город)
 
 
