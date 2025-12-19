Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон, ужесточающий правила выдачи микрозаймов - РИА Новости, 19.12.2025
11:09 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/zakon-2063143089.html
Совфед одобрил закон, ужесточающий правила выдачи микрозаймов
Совфед одобрил закон, ужесточающий правила выдачи микрозаймов - РИА Новости, 19.12.2025
Совфед одобрил закон, ужесточающий правила выдачи микрозаймов
Сенаторы одобрили закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам, в частности, с октября 2026 РИА Новости, 19.12.2025
2025
совет федерации рф, общество
Совет Федерации РФ, Общество
Совфед одобрил закон, ужесточающий правила выдачи микрозаймов

Совфед одобрил закон об ужесточении правил выдачи микрозаймов

Заседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам, в частности, с октября 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый.
Документ направлен на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки граждан. Так, размер переплаты по потребительским займам с 1 апреля 2026 года снижается со 130% до 100% годовых.
Закон также ограничивает количество одновременно действующих договоров потребительского займа, заключенных с одним заемщиком.
Так, с 1 октября 2026 года одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200% годовых каждый, а с 1 апреля 2027 года - лишь один договор займа с полной стоимостью более 100% годовых. При этом при получении нового займа вводится период охлаждения в три дня после погашения старого.
Максимальная сумма микрозайма юрлицам или индивидуальным предпринимателям увеличивается до 15 миллионов с 5 миллионов рублей.
Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки.
Совет Федерации РФОбщество
 
 
Заголовок открываемого материала