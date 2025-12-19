Совфед одобрил закон, ужесточающий правила выдачи микрозаймов

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сенаторы Сенаторы одобрили закон, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями (МФО) потребительских займов гражданам, в частности, с октября 2026 года россияне смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью более 200% годовых каждый.

Документ направлен на усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и снижение долговой нагрузки граждан. Так, размер переплаты по потребительским займам с 1 апреля 2026 года снижается со 130% до 100% годовых.

Закон также ограничивает количество одновременно действующих договоров потребительского займа, заключенных с одним заемщиком.

Так, с 1 октября 2026 года одно физлицо сможет иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью свыше 200% годовых каждый, а с 1 апреля 2027 года - лишь один договор займа с полной стоимостью более 100% годовых. При этом при получении нового займа вводится период охлаждения в три дня после погашения старого.

Максимальная сумма микрозайма юрлицам или индивидуальным предпринимателям увеличивается до 15 миллионов с 5 миллионов рублей.