"Будет гражданская война": Залужный поделился пугающим прогнозом

Примерно полтора месяца назад в соцсетях начало распространяться видео, где якобы сбежавший с позиций украинский военный предупреждает: "Я ушел без оружия. А теперь уходят на бронетехнике. Вы поняли, чем это пахнет? Я общался с товарищем, он говорит: "Я приду в Киев только убивать, грабить и насиловать".

Ролик с высокой долей вероятности был сделан при помощи ИИ, а сколько-нибудь серьезные медиа его не публиковали, поэтому подобные страшилки можно было бы проигнорировать. Если бы не одно но.

С похожим предупреждением на форуме, посвященном проблемам ветеранов ВСУ, выступил не абы кто, а бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Нужно понимать, что в условиях, например, резкого сокращения доходов, отсутствия работы, отсутствия жилья, возможности реализовать себя в обществе и семье люди с боевым опытом становятся уязвимыми перед различными провокациями и соблазном легких денег", — заявил он.

И добавил, что это может стать серьезным вызовом для безопасности страны — вплоть до гражданской войны.

В общем, "убивать, грабить и насиловать", но языком политика.

Тут важно сказать, что Залужный сам в глазах некоторых украинских солдат и даже депутатов тоже своего рода дезертир, который из-за напряженных отношений с Зеленским ушел в отставку и отправился послом в Лондон, вместо того чтобы продолжать командовать армией. Там житомирский полководец и дипломат успел даже сняться в модной фотосессии для Vogue. На Украине ее растащили на мемы и в целом восприняли с юмором. Порой — довольно черным.

"Кому Vogue, а кому оторванные ноги в Работино", — написала нардеп Рады Марьяна Безуглая, напомнив о провале украинского контрнаступления летом 2023-го под командованием Залужного.

В общем, теперь вместо нарисованного ИИ дезертира-штурмовика украинцев возвращением военных с фронта пугает вполне себе натуральный дезертир-главком.

И эти предупреждения не лишены оснований. Залужный хорошо отдает себе отчет в том, как воспринимают происходящее бусифицированные солдаты и как они относятся к тем, кому повезло больше. Более того, он прекрасно понимает, что никакого кофе на ялтинской набережной, никаких границ 1991-го — ничего этого не будет.

Эти солдаты будут возвращаться с проигранной войны. Их не будут встречать как победителей. Будут ли их вообще встречать? Многих из них уже никто не ждет дома — жены уехали в Европу. Их не позовут в школы рассказывать о том, как они проиграли эту войну. У них не будет дня победы. Он не наступит.

Они не будут для сограждан героями. Они будут виновниками поражения.

Что самое интересное — Украина уже проходила все это. Только в гораздо более мягком варианте. О "синдроме АТО" тамошние СМИ писали года с 2016-го. Вот "ветерана" задерживают с целым складом оружия, вот за спор с "воякой" радикалы громят рынок, вот бывший военный решает устроить фейерверк на праздник, вот украинские воины организуют покушение на политика и убивают его трехлетнего ребенка. Это лишь несколько примеров, на деле их гораздо больше.

Важно еще учесть, что и АТО, и "операция объединенных сил" проходили в куда менее тяжелых условиях, нежели нынешний этап конфликта. И на этот раз последствия будут гораздо ощутимее для общества.

А в какую страну они вернутся? На обезлюдевшую минимум на треть и попросту поюзанную Западом Украину. После войны она не будет никому интересна — из нее уже выжмут все соки для противостояния России. Они вернутся на Украину, которая стремится в мирное время содержать армию военного времени и не имеет средств для наполнения бюджета, которой нечем платить не то что ветеранам, но учителям, врачам и пенсионерам.

Они вернутся в общество, которое будет смотреть на них как на неудачников, которые проиграли войну. Их там встретят куда более везучие: кому-то посчастливилось быть кого надо детьми и не знать про ТЦК, кому-то хватило денег от ТЦК откупиться, кому-то — просто выносливости, чтобы от ТЦК убежать.

В таких условиях вероятность гражданской войны пугающе далека от нулевой.

Залужный это прекрасно понимает. Но почему на обычном форуме он не отделался дежурными словами, а отметился резонансным высказыванием?

Ответ на этот вопрос до пошлости прост. Он понимает, что военные могут быть важным политическим фактором. С одной стороны — как электорат. Проснувшийся в нем талант публициста очень легко объяснить: в статьях Залужный подчеркивает ошибки нынешнего военного и политического руководства и отмазывается от своих собственных. Весь смысл его текстов не в анализе, а в создании простого и понятного образа: "слуга царю (зачеркнуто) народа, отец солдатам".

С другой стороны, это страшилка, которой он будет пугать мирное население. Собственно, уже пугает. И как бы подсказывает потенциальным избирателям, которых миновала фронтовая чаша: "Я знаю, как с ними себя вести".

Предвыборная кампания на Украине началась. Зеленский стартовал в ней роликом из-под Купянска, который даже у украинцев не вызвал доверия. Залужный — заботой о ветеранах.

И как показательно, что утром среды Киевский международный институт социологии сперва опубликовал данные соцопросов, в которых полководец опережает комика почти вдвое, а уже к вечеру от них сам же отрекся.

Их борьба!

И само собой, Залужный отдает себе отчет в том, что не бусифицированные, а идейные украинские солдаты, которых в ВСУ тоже в достатке, будут пытаться влиять на политику на Украине, как это было во времена АТО. И понимает, что эта военная пехота может ему пригодиться как пехота политическая.