Власти Ульяновска ищут жителя, сообщившего Путину о "жизни как в XIX веке"
23:48 19.12.2025 (обновлено: 06:19 20.12.2025)
Власти Ульяновска ищут жителя, сообщившего Путину о "жизни как в XIX веке"
Власти Ульяновска ищут жителя, сообщившего Путину о "жизни как в XIX веке"
происшествия
ульяновск
россия
ульяновская область
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
ульяновск
россия
ульяновская область
Власти Ульяновска ищут жителя, сообщившего Путину о "жизни как в XIX веке"

САМАРА, 19 дек - РИА Новости. Ульяновские власти ищут автора обращения к президенту РФ Владимиру Путину, который написал о жизни в Ульяновске на уровне 19-го века, сообщили РИА Новости в администрации города.
В пятницу во время прямой линии Путин зачитал с экрана вопрос одного из жителей города: "Мы в Ульяновске живем как будто в 19-м веке! Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?".
"Автор сообщения устанавливается, пока неясно, что он подразумевал под 19-м веком", - сообщили в администрации.
В пресс-службе правительства Ульяновской области также сообщили, что пока сложно понять, что конкретно имелось в виду в обращении. При этом сообщение, которое транслировалось во время прямой линии, было без контактов, отметили в региональном правительстве.
ПроисшествияУльяновскРоссияУльяновская областьВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
