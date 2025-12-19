https://ria.ru/20251219/ulyanovsk-2063449634.html
Власти Ульяновска ищут жителя, сообщившего Путину о "жизни как в XIX веке"
Власти Ульяновска ищут жителя, сообщившего Путину о "жизни как в XIX веке"
Власти Ульяновска ищут жителя, сообщившего Путину о "жизни как в XIX веке"
Ульяновские власти ищут автора обращения к президенту РФ Владимиру Путину, который написал о жизни в Ульяновске на уровне 19-го века, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.12.2025
2025-12-19T23:48:00+03:00
2025-12-19T23:48:00+03:00
2025-12-20T06:19:00+03:00
происшествия
ульяновск
россия
ульяновская область
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
ульяновск
россия
ульяновская область
2025
происшествия, ульяновск, россия, ульяновская область, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Происшествия, Ульяновск, Россия, Ульяновская область, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Власти Ульяновска ищут жителя, сообщившего Путину о "жизни как в XIX веке"
РИА Новости: в Ульяновске ищут жителя, написавшего Путину о жизни как в XIX веке