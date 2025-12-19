Рейтинг@Mail.ru
Умеров анонсировал новый раунд консультаций с американской стороной - РИА Новости, 19.12.2025
18:59 19.12.2025
Умеров анонсировал новый раунд консультаций с американской стороной
Умеров анонсировал новый раунд консультаций с американской стороной
Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров анонсировал новый раунд консультаций с американской стороной в пятницу. РИА Новости, 19.12.2025
в мире, россия, сша, киев, рустем умеров, стив уиткофф, владимир путин, совет национальной безопасности и обороны украины, вооруженные силы украины, мирный план сша по украине
В мире, Россия, США, Киев, Рустем Умеров, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Вооруженные силы Украины, Мирный план США по Украине
Умеров анонсировал новый раунд консультаций с американской стороной

Умеров объявил о новом раунду консультаций с США

© AP Photo / Markus SchreiberРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Рустем Умеров. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров анонсировал новый раунд консультаций с американской стороной в пятницу.
Ранее журналист портала Axios Барак Равид заявлял, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Умеров оценил переговоры Украины и США в Берлине
15 декабря, 18:45
"Сегодня в Соединенных Штатах вместе с генерал-лейтенантом Андреем Гнатовым (глава генерального штаба ВСУ – ред.) начнем очередной раунд консультаций с американской стороной", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что к этому формату Вашингтон также привлек европейских партнеров. По словам Умерова, Киев уже провел предварительные консультации с представителями стран Европы.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Против Миндича возбудили дело о госизмене, заявили в Раде
Вчера, 18:16
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Дмитриев посетит Майами для переговоров по Украине, пишут СМИ
18 декабря, 09:00
 
В миреРоссияСШАКиевРустем УмеровСтив УиткоффВладимир ПутинСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВооруженные силы УкраиныМирный план США по Украине
 
 
