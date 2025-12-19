https://ria.ru/20251219/ukraina-2063158153.html
На Украине почти сто тысяч абонентов остались без света
На Украине почти сто тысяч абонентов остались без света
Почти 100 тысяч абонентов в Одесской и Днепропетровской областях на Украине остались без электроснабжения, сообщает министерство энергетики страны. РИА Новости, 19.12.2025
Почти 100 тысяч абонентов остались без света в двух областях Украины