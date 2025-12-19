Рейтинг@Mail.ru
На Украине почти сто тысяч абонентов остались без света - РИА Новости, 19.12.2025
11:47 19.12.2025
На Украине почти сто тысяч абонентов остались без света
Почти 100 тысяч абонентов в Одесской и Днепропетровской областях на Украине остались без электроснабжения, сообщает министерство энергетики страны. РИА Новости, 19.12.2025
На Украине почти сто тысяч абонентов остались без света

Почти 100 тысяч абонентов остались без света в двух областях Украины

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Почти 100 тысяч абонентов в Одесской и Днепропетровской областях на Украине остались без электроснабжения, сообщает министерство энергетики страны.
Одесской области по состоянию на утро без электроснабжения остаются более 73 тысяч потребителей. Продолжаются работы. Также… в Днепропетровской области без света находятся более 26 тысяч абонентов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил в свою очередь сообщил, что часть одного из густонаселенных районов Одессы временно осталась не только без света, но и водо- и теплоснабжения. По его словам, специалисты уже работают над восстановлением.
Военной машине Украины выключили свет
9 ноября, 08:00
