ЦБ снизил ключевую ставку до 16 процентов
ЦБ снизил ключевую ставку до 16 процентов - РИА Новости, 19.12.2025
ЦБ снизил ключевую ставку до 16 процентов
Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта. РИА Новости, 19.12.2025
19.12.2025
2025-12-19T13:34:00+03:00
2025-12-19T15:02:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта.
"Совет директоров <...> 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку <...> до 16,00% годовых", — заявил регулятор по итогам заседания.
Ключевая ставка — минимальный процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали, что значение снизится до 16% или 15,5%. Некоторые считали, что показатель сохранится на прежнем уровне.
Как менялась ключевая ставка
- В июне впервые за почти три года ее снизили до 20%, затем в июле ставку установили на уровне 18%, в сентябре — 17, в октябре — 16,5.
- До этого регулятор ее снижал в сентябре 2022-го — до 7,5%.
- В середине 2023 года Банк России начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
- В июле прошлого года ставку подняли на два процента — до 18.
- В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два, до рекордного 21. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.