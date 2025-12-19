Прямую линию с Путиным транслируют в здании Совета Федерации

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Трансляция совмещенной с пресс-конференцией прямой линии президента РФ Владимира Путина ведется в холле здания Совета Федерации, передает корреспондент РИА Новости.

Трансляция проводится на большом экране в основном холле здания. Сотрудники и прочие люди периодически останавливаются и слушают речь российского президента.