https://ria.ru/20251219/transljatsija-2063306531.html
Прямую линию с Путиным транслируют в здании Совета Федерации
Прямую линию с Путиным транслируют в здании Совета Федерации - РИА Новости, 19.12.2025
Прямую линию с Путиным транслируют в здании Совета Федерации
Трансляция совмещенной с пресс-конференцией прямой линии президента РФ Владимира Путина ведется в холле здания Совета Федерации, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T15:33:00+03:00
2025-12-19T15:33:00+03:00
2025-12-19T15:33:00+03:00
политика
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063288122_0:457:2827:2047_1920x0_80_0_0_d430ac433aad42d3e8fbc610ad799cc9.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063081807.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063288122_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d7052c8f0406ff4ecc35ec63457d8bce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, совет федерации рф
Политика, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Совет Федерации РФ
Прямую линию с Путиным транслируют в здании Совета Федерации
Прямую линию с Путиным транслируют в холле здания Совета Федерации