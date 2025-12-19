Рейтинг@Mail.ru
Прямую линию с Путиным транслируют в здании Совета Федерации - РИА Новости, 19.12.2025
15:33 19.12.2025
Прямую линию с Путиным транслируют в здании Совета Федерации
политика
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
россия
совет федерации рф
россия
политика, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, россия, совет федерации рф
Политика, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Россия, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Трансляция совмещенной с пресс-конференцией прямой линии президента РФ Владимира Путина ведется в холле здания Совета Федерации, передает корреспондент РИА Новости.
Трансляция проводится на большом экране в основном холле здания. Сотрудники и прочие люди периодически останавливаются и слушают речь российского президента.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в эфире в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, расшифровкой обращений на прямую линию занимается GigaChat.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>>
СМИ: Европа испугалась тайного сигнала в речи Путина
