Рейтинг@Mail.ru
Имя Трампа поставили выше имени Кеннеди в главном оперном театре Вашингтона - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:35 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/tramp-2063447824.html
Имя Трампа поставили выше имени Кеннеди в главном оперном театре Вашингтона
Имя Трампа поставили выше имени Кеннеди в главном оперном театре Вашингтона - РИА Новости, 19.12.2025
Имя Трампа поставили выше имени Кеннеди в главном оперном театре Вашингтона
Имя президента США Дональда Трампа появилось на стене центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне после переименования, передает... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T23:35:00+03:00
2025-12-19T23:35:00+03:00
в мире
россия
карин жан-пьер
джон кеннеди (политик)
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063447060_0:169:1601:1069_1920x0_80_0_0_623316b0831307de30dcc099db890853.jpg
https://ria.ru/20250922/tramp-2043457561.html
https://ria.ru/20251215/vashington-2062033343.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063447060_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_92d1f262047024612e682898193f075f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, карин жан-пьер, джон кеннеди (политик), сша, дональд трамп
В мире, Россия, Карин Жан-Пьер, Джон Кеннеди (политик), США, Дональд Трамп
Имя Трампа поставили выше имени Кеннеди в главном оперном театре Вашингтона

РИА Новости: фамилия Трампа появилась на главном оперном театре Вашингтона

© Фото : The Trump Kennedy CenterЦентра исполнительных искусств имени Кеннеди и Трампа в Вашингтоне
Центра исполнительных искусств имени Кеннеди и Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© Фото : The Trump Kennedy Center
Центра исполнительных искусств имени Кеннеди и Трампа в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Имя президента США Дональда Трампа появилось на стене центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне после переименования, передает корреспондент РИА Новости.
Кеннеди центр состоит из трех концертных залов, объединенных под одной крышей. На его восточной стене большими буквами было написано "Памяти Джона Кеннеди центр исполнительских искусств".
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.09.2025
Небольшую зону в Белом доме могут переименовать в честь Кирка
22 сентября, 10:07
Белый дом ранее сообщил, что центр будет носить двойную фамилию. Такое решение принял совет директоров.
Теперь на восточной стене написано Дональд Трамп - сверху, а ниже имевшаяся надпись с фамилией Кеннеди.
Ранее Трамп начал культурную реформу, заменив руководство главной театрально-концертной площадки Вашингтона. Самого президента США избрали председателем попечительского совета центра. Трамп высказывал недовольство "анти-американской пропагандой" на площадке и обилием мероприятий, связанных с ЛГБТ* Трамп сменил директора и прошлого главу совета, чье место занял. Исключил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
В Кеннеди центре раньше проходили мероприятия на тему ЛГБТ* даже для несовершеннолетних, указывал Белый дом, вручались премии трансгендерам*, на террасе на крыше устраивали "дрэг-завтраки*".
* Запрещенная в России экстремистская организация
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В Вашингтоне построят триумфальную арку, заявил Трамп
15 декабря, 06:38
 
В миреРоссияКарин Жан-ПьерДжон Кеннеди (политик)СШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала