Центра исполнительных искусств имени Кеннеди и Трампа в Вашингтоне

Центра исполнительных искусств имени Кеннеди и Трампа в Вашингтоне

© Фото : The Trump Kennedy Center Центра исполнительных искусств имени Кеннеди и Трампа в Вашингтоне

Имя Трампа поставили выше имени Кеннеди в главном оперном театре Вашингтона

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Имя президента США Дональда Трампа появилось на стене центра исполнительных искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне после переименования, передает корреспондент РИА Новости.

Кеннеди центр состоит из трех концертных залов, объединенных под одной крышей. На его восточной стене большими буквами было написано "Памяти Джона Кеннеди центр исполнительских искусств".

Белый дом ранее сообщил, что центр будет носить двойную фамилию. Такое решение принял совет директоров.

Теперь на восточной стене написано Дональд Трамп - сверху, а ниже имевшаяся надпись с фамилией Кеннеди.

Ранее Трамп начал культурную реформу, заменив руководство главной театрально-концертной площадки Вашингтона. Самого президента США избрали председателем попечительского совета центра. Трамп высказывал недовольство "анти-американской пропагандой" на площадке и обилием мероприятий, связанных с ЛГБТ* Трамп сменил директора и прошлого главу совета, чье место занял. Исключил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

В Кеннеди центре раньше проходили мероприятия на тему ЛГБТ* даже для несовершеннолетних, указывал Белый дом, вручались премии трансгендерам*, на террасе на крыше устраивали "дрэг-завтраки*".