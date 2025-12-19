СМИ: Трамп и Эпштейн обсуждали по телефону непристойные темы

"Первая ассистентка, которая часто задерживалась на работе, вспоминала, что иногда, когда офис пустел, мистер Эпштейн проверял, на месте ли она, и включал громкую связь при разговоре с мистером Трампом. Она сказала, что мистеру Трампу, казалось, нравилось угощать мистера Эпштейна историями о своих сексуальных подвигах. А мистер Эпштейн, казалось, получал удовольствие от того, как неловко ей было это подслушивать", – сообщает издание.