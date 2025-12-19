СМИ: Трамп и Эпштейн обсуждали по телефону непристойные темы

https://ria.ru/20251219/tramp-2063098966.html
ВАШИНГТОН, 19 дек – РИА новости.
Президент США Дональд Трамп и американский финансист, обвиняемый в преступлениях сексуального характера, Джеффри Эпштейн, часто обсуждали непристойные темы по телефону, сообщает газета New York Times
со ссылкой на бывших сотрудников финансиста.
Журналисты издания опросили более 30 бывших сотрудников Эпштейна
, его жертв и других людей, сталкивавшихся с обоими мужчинами в разные годы. Помимо этого, издание получило новые документы, проливающие свет на отношения Трампа
с Эпштейном.
"Первая ассистентка, которая часто задерживалась на работе, вспоминала, что иногда, когда офис пустел, мистер Эпштейн проверял, на месте ли она, и включал громкую связь при разговоре с мистером Трампом. Она сказала, что мистеру Трампу, казалось, нравилось угощать мистера Эпштейна историями о своих сексуальных подвигах. А мистер Эпштейн, казалось, получал удовольствие от того, как неловко ей было это подслушивать", – сообщает издание.
Ссылаясь на слова сотрудницы, газета добавляет, что Эпштейн иногда покидал комнату, пока мистер Трамп все еще говорил, а их отношения сочетали зависть с презрением. Например, Эпштейн с раздражением жаловался сотрудникам, что Трамп просит у него самолет из-за нехватки денег.
В 2019 году в США
Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними, что грозило ему тюремным заключением на срок до 45 лет. Однако в конце июля того же года его тело было найдено в камере нью-йоркской тюрьмы. Официальное расследование установило, что он совершил самоубийство.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР
и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.