СМИ: Трамп и Эпштейн обсуждали по телефону непристойные темы - РИА Новости, 19.12.2025
06:57 19.12.2025
СМИ: Трамп и Эпштейн обсуждали по телефону непристойные темы
СМИ: Трамп и Эпштейн обсуждали по телефону непристойные темы - РИА Новости, 19.12.2025
СМИ: Трамп и Эпштейн обсуждали по телефону непристойные темы
Президент США Дональд Трамп и американский финансист, обвиняемый в преступлениях сексуального характера, Джеффри Эпштейн, часто обсуждали непристойные темы по... РИА Новости, 19.12.2025
СМИ: Трамп и Эпштейн обсуждали по телефону непристойные темы

NYT: Трамп и Эпштейн часто обсуждали по телефону непристойные темы

© AP Photo / Thomas KrychПлакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Thomas Krych
Плакат с изображением Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек – РИА новости. Президент США Дональд Трамп и американский финансист, обвиняемый в преступлениях сексуального характера, Джеффри Эпштейн, часто обсуждали непристойные темы по телефону, сообщает газета New York Times со ссылкой на бывших сотрудников финансиста.
Журналисты издания опросили более 30 бывших сотрудников Эпштейна, его жертв и других людей, сталкивавшихся с обоими мужчинами в разные годы. Помимо этого, издание получило новые документы, проливающие свет на отношения Трампа с Эпштейном.
Фото, опубликованное телеканалом CNN - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
CNN опубликовал фото и видео, подтверждающие связь Трампа и Эпштейна
23 июля, 10:06
"Первая ассистентка, которая часто задерживалась на работе, вспоминала, что иногда, когда офис пустел, мистер Эпштейн проверял, на месте ли она, и включал громкую связь при разговоре с мистером Трампом. Она сказала, что мистеру Трампу, казалось, нравилось угощать мистера Эпштейна историями о своих сексуальных подвигах. А мистер Эпштейн, казалось, получал удовольствие от того, как неловко ей было это подслушивать", – сообщает издание.
Ссылаясь на слова сотрудницы, газета добавляет, что Эпштейн иногда покидал комнату, пока мистер Трамп все еще говорил, а их отношения сочетали зависть с презрением. Например, Эпштейн с раздражением жаловался сотрудникам, что Трамп просит у него самолет из-за нехватки денег.
В 2019 году в США Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними, что грозило ему тюремным заключением на срок до 45 лет. Однако в конце июля того же года его тело было найдено в камере нью-йоркской тюрьмы. Официальное расследование установило, что он совершил самоубийство.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Джеффри Эпштейн держит в руках чек с подписью Трампа на имя Эпштейна - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Эпштейн хвастался, что получил от Трампа 22,5 тысячи долларов за актив
9 сентября, 04:30
 
