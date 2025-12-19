Рейтинг@Mail.ru
СМИ: TikTok подписала сделку по продаже активов в США
01:58 19.12.2025 (обновлено: 02:14 19.12.2025)
СМИ: TikTok подписала сделку по продаже активов в США
СМИ: TikTok подписала сделку по продаже активов в США - РИА Новости, 19.12.2025
СМИ: TikTok подписала сделку по продаже активов в США
Китайская соцсеть TikTok подписала сделку по продаже своих активов в США американским инвесторам, сообщает портал Axios со ссылкой на внутренний документ от... РИА Новости, 19.12.2025
в мире
сша
китай
пекин
дональд трамп
скотт бессент
си цзиньпин
tiktok
сша
китай
пекин
в мире, сша, китай, пекин, дональд трамп, скотт бессент, си цзиньпин, tiktok, oracle corporation
В мире, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Си Цзиньпин, TikTok, Oracle Corporation
СМИ: TikTok подписала сделку по продаже активов в США

Axios: TikTok подписала сделку по продаже активов в США американским инвесторам

Приложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Китайская соцсеть TikTok подписала сделку по продаже своих активов в США американским инвесторам, сообщает портал Axios со ссылкой на внутренний документ от гендиректора соцсети Шоу Цзы Чу.
"TikTok подписал сделку по продаже своих американских активов совместному предприятию, находящемуся под контролем американских инвесторов", — говорится в материале.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Белый дом запустил аккаунт в TikTok для министров
12 декабря, 00:13
Сделка завершится 22 января. После этого 45% американских активов TikTok будут совместно принадлежать компаниям Oracle, Silver Lake и MGX.
В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент Джей Ди Вэнс, компания после заключения сделки будет стоить примерно 14 миллиардов долларов.
В октябре министр финансов США Скотт Бессент заявил, что перевод бизнеса TikTok под американский контроль полностью согласован и должен произойти очень скоро.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Премьер Великобритании создал аккаунт в TikTok, несмотря на запрет
8 декабря, 16:36
 
В мире, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Си Цзиньпин, TikTok, Oracle Corporation
 
 
