https://ria.ru/20251219/tiktok-2063081319.html
СМИ: TikTok подписала сделку по продаже активов в США
СМИ: TikTok подписала сделку по продаже активов в США - РИА Новости, 19.12.2025
СМИ: TikTok подписала сделку по продаже активов в США
Китайская соцсеть TikTok подписала сделку по продаже своих активов в США американским инвесторам, сообщает портал Axios со ссылкой на внутренний документ от... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T01:58:00+03:00
2025-12-19T01:58:00+03:00
2025-12-19T02:14:00+03:00
в мире
сша
китай
пекин
дональд трамп
скотт бессент
си цзиньпин
tiktok
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994479544_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0217ab6637539e207efe1b4cb2779f59.jpg
https://ria.ru/20251212/tiktok-2061542556.html
https://ria.ru/20251208/britaniya-2060610499.html
сша
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994479544_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9774b6418d66d182b4a846904e072112.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, пекин, дональд трамп, скотт бессент, си цзиньпин, tiktok, oracle corporation
В мире, США, Китай, Пекин, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Си Цзиньпин, TikTok, Oracle Corporation
СМИ: TikTok подписала сделку по продаже активов в США
Axios: TikTok подписала сделку по продаже активов в США американским инвесторам
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости.
Китайская соцсеть TikTok подписала сделку по продаже своих активов в США американским инвесторам, сообщает портал Axios
со ссылкой на внутренний документ от гендиректора соцсети Шоу Цзы Чу.
"TikTok подписал сделку по продаже своих американских активов совместному предприятию, находящемуся под контролем американских инвесторов", — говорится в материале.
Сделка завершится 22 января. После этого 45% американских активов TikTok будут совместно принадлежать компаниям Oracle, Silver Lake и MGX.
В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент Джей Ди Вэнс, компания после заключения сделки будет стоить примерно 14 миллиардов долларов.
В октябре министр финансов США Скотт Бессент заявил, что перевод бизнеса TikTok под американский контроль полностью согласован и должен произойти очень скоро.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.