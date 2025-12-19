Рейтинг@Mail.ru
Священник пояснил, стоит ли родителям развенчивать языческого Деда Мороза
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
04:05 19.12.2025
Священник пояснил, стоит ли родителям развенчивать языческого Деда Мороза
Священник пояснил, стоит ли родителям развенчивать языческого Деда Мороза - РИА Новости, 19.12.2025
Священник пояснил, стоит ли родителям развенчивать языческого Деда Мороза
Родителям дошкольников не стоит развенчивать Деда Мороза, хотя он - языческое наследие, а детям постарше можно объяснить, что это сказочный персонаж, и четко... РИА Новости, 19.12.2025
религия
религия
николай чудотворец
дед мороз
русская православная церковь
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155477/62/1554776259_0:31:1080:841_1920x0_80_0_0_bcc741eff8e2a785ea695a49aebf219c.jpg
1920
1920
true
религия, николай чудотворец, дед мороз, русская православная церковь
Религия, Религия, Николай Чудотворец, Дед Мороз, Русская православная церковь

Священник пояснил, стоит ли родителям развенчивать языческого Деда Мороза

Сувенирные статуэтки Николая Чудотворца в городе Бари
Сувенирные статуэтки Николая Чудотворца в городе Бари - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Сувенирные статуэтки Николая Чудотворца в городе Бари
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Родителям дошкольников не стоит развенчивать Деда Мороза, хотя он - языческое наследие, а детям постарше можно объяснить, что это сказочный персонаж, и четко разделить его образ со святым Николаем Чудотворцем, считает председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).
В пятницу в Русской православной церкви отмечают день памяти почитаемого христианами разных стран святого - Николая Чудотворца. В Церкви святителю Николаю посвящены две даты: 19 декабря - день его кончины, и 22 мая – память о перенесении его мощей из малоазиатского города Миры Ликийские в итальянский город Бари. В народе эти праздники именуются соответственно "Никола зимний" и "Никола вешний" (или "Никола летний").
Икона Богородицы в храме Христа Спасителя
Священник рассказал, почему Пресвятая Богородица - "мать" для всех верующих
4 декабря, 04:05
4 декабря, 04:05
"Нужно ли родителям отказываться от Деда Мороза в пользу реального христианского святого – Николая Чудотворца, который стал прообразом "коммерческого" западного Санта Клауса? В этом вопросе нужно действовать взвешенно и, чтобы не было "каши" в голове, учесть несколько факторов: церковное сознание, массовое сознание и культура, педагогика и индивидуальный подход к ребенку. Детям дошкольного возраста говорить о языческом наследии в лице Деда Мороза - это безумие, а аще сильный контраст с культурой, которая окружает – книжки, мультфильмы, сказки - там везде Дед Мороз", - сказал РИА Новости отец Макарий Маркиш.
Однако, продолжил он, детям постарше уже можно рассказать, что Дед Мороз – всего лишь сказочный герой, такой же, как леший или баба яга, и "важно четко развести в сознании детей этого деда с бородой со святителем Николаем Чудотворцем".
Храм Христа Спасителя в Москве
В РПЦ поддержали британских христиан, выступивших в защиту Рождества
15 декабря, 16:46
15 декабря, 16:46
"Ну а с детьми посмышленей, или уже с подростками, вполне можно говорить о том, что христианству в России тысячу с лишним лет, но до этого люди верили в языческих богов, были разные верования. И всякие домовые, водяные, кощеи, Деды Морозы и другие персонажи – наследие тех времен, они стали частью нашей культуры, стали сказочными героями. Но есть реальный христианский святой – Николай Чудотворец, который славился своим милосердием и помощью людям, к чему призваны и мы все", - отметил иеромонах.
"Делать же акцент на Санта Клаусе, в противовес Деду Морозу не стоит, потому что и так последние 30 с лишним лет очень ощущается агрессивное давление на Россию западного образа мыслей, культуры: это и "Хэллоуины", и "Санта Клаусы" из рекламы, и так далее", - добавил собеседник агентства.
Заседание постоянной комиссии по взаимодействию с Русской православной церковью Совета при Президенте РФ по делам казачества в Москве
В Москве обсудили взаимодействие казачества с РПЦ
24 ноября, 20:30
24 ноября, 20:30
Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, жил в Малой Азии (ныне территория Турции) в III-IV веках, он был священником, а затем и архиепископом города. Церковное предание сохранило свидетельства многочисленных чудес, совершенных святителем, и его необычайного милосердия. Христиане верят, что Николай Угодник и сейчас оказывает помощь людям, обращающимся к нему с молитвой. Кроме того, он считается покровителем всех странствующих и всех находящихся в особо сложных жизненных обстоятельствах. Русская православная церковь по традиции в день памяти святителя Николая проводит благотворительную акцию "День милосердия и сострадания ко всем, во узах темничных находящимся". В частности, совершаются особые молитвы о тех, кто находится в местах заключения, организуются сборы средств на поддержание миссии тюремного служения церкви.
Настоятель католического прихода Пресвятой Богородицы во Владивостоке отец Мирон проводит Рождественскую мессу.
Священник рассказал, чему удивляются прихожане храмов перед Рождеством
30 ноября, 04:05
30 ноября, 04:05
 
Религия Николай Чудотворец Дед Мороз Русская православная церковь
 
 
