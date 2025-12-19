Священник пояснил, стоит ли родителям развенчивать языческого Деда Мороза

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Родителям дошкольников не стоит развенчивать Деда Мороза, хотя он - языческое наследие, а детям постарше можно объяснить, что это сказочный персонаж, и четко разделить его образ со святым Николаем Чудотворцем, считает председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви иеромонах Макарий (Маркиш).

В пятницу в Русской православной церкви отмечают день памяти почитаемого христианами разных стран святого - Николая Чудотворца. В Церкви святителю Николаю посвящены две даты: 19 декабря - день его кончины, и 22 мая – память о перенесении его мощей из малоазиатского города Миры Ликийские в итальянский город Бари. В народе эти праздники именуются соответственно "Никола зимний" и "Никола вешний" (или "Никола летний").

"Нужно ли родителям отказываться от Деда Мороза в пользу реального христианского святого – Николая Чудотворца, который стал прообразом "коммерческого" западного Санта Клауса? В этом вопросе нужно действовать взвешенно и, чтобы не было "каши" в голове, учесть несколько факторов: церковное сознание, массовое сознание и культура, педагогика и индивидуальный подход к ребенку. Детям дошкольного возраста говорить о языческом наследии в лице Деда Мороза - это безумие, а аще сильный контраст с культурой, которая окружает – книжки, мультфильмы, сказки - там везде Дед Мороз", - сказал РИА Новости отец Макарий Маркиш.

Однако, продолжил он, детям постарше уже можно рассказать, что Дед Мороз – всего лишь сказочный герой, такой же, как леший или баба яга, и "важно четко развести в сознании детей этого деда с бородой со святителем Николаем Чудотворцем".

"Ну а с детьми посмышленей, или уже с подростками, вполне можно говорить о том, что христианству в России тысячу с лишним лет, но до этого люди верили в языческих богов, были разные верования. И всякие домовые, водяные, кощеи, Деды Морозы и другие персонажи – наследие тех времен, они стали частью нашей культуры, стали сказочными героями. Но есть реальный христианский святой – Николай Чудотворец, который славился своим милосердием и помощью людям, к чему призваны и мы все", - отметил иеромонах.

"Делать же акцент на Санта Клаусе, в противовес Деду Морозу не стоит, потому что и так последние 30 с лишним лет очень ощущается агрессивное давление на Россию западного образа мыслей, культуры: это и "Хэллоуины", и "Санта Клаусы" из рекламы, и так далее", - добавил собеседник агентства.