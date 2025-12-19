https://ria.ru/20251219/stavka-2063360532.html
Набиуллина назвала решение по ключевой ставке взвешенным и осторожным
Решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в эту пятницу является взвешенным и осторожным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.12.2025
экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, эльвира набиуллина
