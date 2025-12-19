Набиуллина назвала решение по ключевой ставке взвешенным и осторожным

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в эту пятницу является взвешенным и осторожным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"В этих условиях все-таки большинство считало, что нужно принимать решение более взвешенное, более осторожное - о снижении ставки на 0,5 процентного пункта", - сказала она на пресс-конференции.