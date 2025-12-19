Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина назвала решение по ключевой ставке взвешенным и осторожным - РИА Новости, 19.12.2025
17:15 19.12.2025 (обновлено: 17:28 19.12.2025)
Набиуллина назвала решение по ключевой ставке взвешенным и осторожным
Решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в эту пятницу является взвешенным и осторожным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 19.12.2025
Набиуллина назвала решение по ключевой ставке взвешенным и осторожным

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Решение ЦБ РФ понизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта в эту пятницу является взвешенным и осторожным, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"В этих условиях все-таки большинство считало, что нужно принимать решение более взвешенное, более осторожное - о снижении ставки на 0,5 процентного пункта", - сказала она на пресс-конференции.
ЦБ в эту пятницу снизил ключевую ставку по итогам пятого заседания подряд, вновь на 0,5 процентного пункта - до 16% годовых.
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
