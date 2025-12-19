Рейтинг@Mail.ru
Рубио может лично принять участие в переговорах с Украиной в субботу - РИА Новости, 19.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:51 19.12.2025 (обновлено: 22:42 19.12.2025)
Рубио может лично принять участие в переговорах с Украиной в субботу
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в субботу может лично принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Майами. РИА Новости, 19.12.2025
украина, в мире, марко рубио, сша, майами
Украина, Специальная военная операция на Украине, В мире, Марко Рубио, США, Майами
© AP Photo / Terry RennaГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в субботу может лично принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Майами.
"Они начинаются сегодня и будут завтра. Может, я буду там завтра на части из них", - сказал Рубио журналистам, отвечая на вопрос о своем участии в переговорах.
В среду издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что представители России и США могут провести переговоры в Майами на этих выходных по мирному урегулированию конфликта на Украине. В свою очередь, журналист портала Axios Барак Равид заявил, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в пятницу в Майами проведет переговоры с главой украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым, а также с советниками по безопасности Германии, Франции и Великобритании.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин 2 декабря принял в Кремле Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.
Помощник президента России Юрий Ушаков назвал переговоры в Кремле очень содержательными, добавив, что контакты России и США будут продолжены. При этом Ушаков отметил, что успехи российской армии на поле боя положительно сказались на ходе и характере переговоров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Трамп не любит войны, заявил Рубио
