Рубио может лично принять участие в переговорах с Украиной в субботу

ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости . Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в субботу может лично принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Майами.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле сообщили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.