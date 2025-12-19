Торговый представитель США назвал Евросоюз неконкурентоспособным

Среди причин торгового дисбаланса он выделил нетарифные барьеры, ограничивающие импорт американских услуг, а также сельскохозяйственной и промышленной продукции.

При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщала ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.