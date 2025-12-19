https://ria.ru/20251219/ssha-2063385082.html
Торговый представитель США назвал Евросоюз неконкурентоспособным
Торговый представитель США Джеймисон Грир в пятницу заявил, что Евросоюз не является конкурентоспособной экономикой. РИА Новости, 19.12.2025
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Торговый представитель США Джеймисон Грир в пятницу заявил, что Евросоюз не является конкурентоспособной экономикой.
"Вы понимаете, почему у нас огромный (торговый — ред.) дисбаланс. Это не потому, что Европа
действительно конкурентоспособна. Мы знаем, что это не так", — сказал Грир в эфире телеканала Блумберг.
Среди причин торгового дисбаланса он выделил нетарифные барьеры, ограничивающие импорт американских услуг, а также сельскохозяйственной и промышленной продукции.
Ранее президент США Дональд Трамп
в интервью Politico
заявил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО
и финансирования поставок оружия для Украины
, а лидеры Европы в контексте вопросов массовой миграции хотят быть политически корректными, но на практике это их ослабляет. По его мнению, Европа меняется, и если она продолжит так меняться, то многие европейские страны более не будут жизнеспособными.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и цензуры свободы слова в ЕС
.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.
При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщала ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.