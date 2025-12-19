Рейтинг@Mail.ru
Торговый представитель США назвал Евросоюз неконкурентоспособным
18:14 19.12.2025 (обновлено: 18:16 19.12.2025)
Торговый представитель США назвал Евросоюз неконкурентоспособным
Торговый представитель США назвал Евросоюз неконкурентоспособным - РИА Новости, 19.12.2025
Торговый представитель США назвал Евросоюз неконкурентоспособным
Торговый представитель США Джеймисон Грир в пятницу заявил, что Евросоюз не является конкурентоспособной экономикой. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:14:00+03:00
2025-12-19T18:16:00+03:00
в мире
европа
сша
украина
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
евросоюз
politico
европа
сша
украина
в мире, европа, сша, украина, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, евросоюз, politico, нато
В мире, Европа, США, Украина, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Politico, НАТО
Торговый представитель США назвал Евросоюз неконкурентоспособным

Торговый представитель США Грир: ЕС не является конкурентоспособной экономикой

© AP Photo / Mark SchiefelbeinТорговый представитель США Джеймисон Грир
Торговый представитель США Джеймисон Грир - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Торговый представитель США Джеймисон Грир. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. Торговый представитель США Джеймисон Грир в пятницу заявил, что Евросоюз не является конкурентоспособной экономикой.
"Вы понимаете, почему у нас огромный (торговый — ред.) дисбаланс. Это не потому, что Европа действительно конкурентоспособна. Мы знаем, что это не так", — сказал Грир в эфире телеканала Блумберг.
Среди причин торгового дисбаланса он выделил нетарифные барьеры, ограничивающие импорт американских услуг, а также сельскохозяйственной и промышленной продукции.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что Европа разрушается на фоне роста военных расходов стран НАТО и финансирования поставок оружия для Украины, а лидеры Европы в контексте вопросов массовой миграции хотят быть политически корректными, но на практике это их ослабляет. По его мнению, Европа меняется, и если она продолжит так меняться, то многие европейские страны более не будут жизнеспособными.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США, в которой требует от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону. В новой стратегии подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и цензуры свободы слова в ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торгового соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ, ядерное топливо и оружие.
При этом соглашение не подразумевает отмены пошлин в 50% на европейские сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщала ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
В миреЕвропаСШАУкраинаДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзPoliticoНАТО
 
 
