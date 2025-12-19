https://ria.ru/20251219/srok-2063133559.html
Совфед одобрил проект о сроке наказания за дезертирство для экс-заключенных
Совфед одобрил проект о сроке наказания за дезертирство для экс-заключенных - РИА Новости, 19.12.2025
Совфед одобрил проект о сроке наказания за дезертирство для экс-заключенных
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, увеличивающий уголовное наказание до 20 лет лишения свободы за дезертирство для бывших заключенных. РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости.
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил
закон, увеличивающий уголовное наказание до 20 лет лишения свободы за дезертирство для бывших заключенных.
В законе отмечается, что дезертирство, совершенное лицом, освобожденным от уголовного наказания условно в связи с прохождением военной службы, а также лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части, повлечет наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
За самовольное оставление воинской части на срок свыше двух суток, но не более десяти суток освобожденными от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до шести лет и на срок от трех до восьми лет, если часть оставлена на срок от десяти суток до месяца. За самовольное оставление части или места службы, как и за неявку в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше месяца - на срок от семи до 12 лет.
Уклонение от военной службы путем симуляции болезни для освобожденных от уголовного наказания в связи с прохождением военной службы предлагается наказывать лишением свободы на срок от семи до 12 лет.