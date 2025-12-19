Бойцы рассказали о погодных условиях при освобождении Песчаного

ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск РФ "Восток" в жестких погодных условиях форсировали реку Гайчур в ходе освобождения населённого пункта Песчаное в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Космос".

"Туман и снег были на нашей стороне. Перешли реку, но всё несли на себе — автоматы, боекомплект, броню. Ничего не оставишь", - отметил он.