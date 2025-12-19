https://ria.ru/20251219/spetsoperatsiya-2063094194.html
Бойцы рассказали о погодных условиях при освобождении Песчаного
Бойцы рассказали о погодных условиях при освобождении Песчаного - РИА Новости, 19.12.2025
Бойцы рассказали о погодных условиях при освобождении Песчаного
Военнослужащие группировки войск РФ "Восток" в жестких погодных условиях форсировали реку Гайчур в ходе освобождения населённого пункта Песчаное в... РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
Бойцы рассказали о погодных условиях при освобождении Песчаного
ВС РФ по грудь в ледяной воде форсировали реку Гайчур при освобождении Песчаного