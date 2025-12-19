Рейтинг@Mail.ru
Бойцы рассказали о погодных условиях при освобождении Песчаного
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:01 19.12.2025
Бойцы рассказали о погодных условиях при освобождении Песчаного
Бойцы рассказали о погодных условиях при освобождении Песчаного - РИА Новости, 19.12.2025
Бойцы рассказали о погодных условиях при освобождении Песчаного
Военнослужащие группировки войск РФ "Восток" в жестких погодных условиях форсировали реку Гайчур в ходе освобождения населённого пункта Песчаное в... РИА Новости, 19.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
Бойцы рассказали о погодных условиях при освобождении Песчаного

ВС РФ по грудь в ледяной воде форсировали реку Гайчур при освобождении Песчаного

ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск РФ "Восток" в жестких погодных условиях форсировали реку Гайчур в ходе освобождения населённого пункта Песчаное в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Космос".
"Нужно было зайти в Песчаное, а перед ним — преграда, река Гайчур. Пришлось переходить. Опасность была в основном от "птичек" (дроны ВСУ - ред.), артиллерия там работала меньше, дроны — очень сильно", - рассказал боец.
Погодные условия помогли штурмовым группам успешно форсировать реку Гайчур.
"Туман и снег были на нашей стороне. Перешли реку, но всё несли на себе — автоматы, боекомплект, броню. Ничего не оставишь", - отметил он.
Минобороны России 15 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Песчаное в Днепропетровской области.
Специальная военная операция на Украине
 
 
