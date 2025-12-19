Бойцы рассказали об освобождении Песчаного

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские бойцы, освободившие Песчаное и Герасимовку в Днепропетровской области, рассказали, что сначала вброд с помощью подручных средств преодолели реку Гайчур, а потом прошли большое расстояние по открытой местности под дронами противника и выбили его из хорошо укрепленных блиндажей.

Об освобождении Песчаного Минобороны РФ сообщило 15 декабря, об освобождении Герасимовки - 17 декабря.

"Освобождали село Песчаное и Герасимовку. Основная сложность была в преодолении реки. То есть изначально нашли брод, чтобы преодолеть реку. Преодолевали с помощью подручных средств - брёвна, кто на что горазд", - сказал штурмовик с позывным "Атаман" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Другой штурмовик с позывным "Время" рассказал, что реку бойцы переходили в ночное время, а обмундирование и боеприпасы при этом держали над головами.

Основной сложностью "Атаман" назвал большое количество открытой местности, большинство из немногочисленных построек на которой уже были разрушены. Противник, по его словам, в основном находился в укрепленных опорных пунктах, окапывался под бетонными плитами.

"Если в Песчаном нас не ждали, мы туда зашли неожиданно для противника, то в Герасимовке на подходе работали птички. Но погода была на нашей стороне, туман, и мы прошли незамеченными. В Герасимовке было больше стрелкового боя", - добавил штурмовик.

Еще один штурмовик с позывным "Космос" отметил, что ВСУ в Песчаном окопались очень хорошо и построили очень много опорных пунктов. Российским бойцам там пришлось очень много поработать на открытой местности под дронами, добавил он.

До Герасимовки, которая находилась не так далеко, добраться мешало то, что противник применил "очень много дронов, FPV особенно", пока российские военнослужащие двигались по открытой местности.