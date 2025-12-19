Рейтинг@Mail.ru
Бойцы рассказали об освобождении Песчаного - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:17 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/spetsoperatsiya-2063091141.html
Бойцы рассказали об освобождении Песчаного
Бойцы рассказали об освобождении Песчаного - РИА Новости, 19.12.2025
Бойцы рассказали об освобождении Песчаного
Российские бойцы, освободившие Песчаное и Герасимовку в Днепропетровской области, рассказали, что сначала вброд с помощью подручных средств преодолели реку... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T05:17:00+03:00
2025-12-19T05:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ca7f4030176d9c47cc78c06114ed59b.jpg
https://ria.ru/20251219/spetsoperatsiya-2063090884.html
https://ria.ru/20251219/spetsoperatsiya-2063074005.html
https://ria.ru/20251218/vsu-2063066342.html
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4198abd4c7db4fc8fc1cb4b60bf9d29c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Бойцы рассказали об освобождении Песчаного

Бойцы ВС РФ, освободившие Песчаное, преодолели брод и открытую местность

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские бойцы, освободившие Песчаное и Герасимовку в Днепропетровской области, рассказали, что сначала вброд с помощью подручных средств преодолели реку Гайчур, а потом прошли большое расстояние по открытой местности под дронами противника и выбили его из хорошо укрепленных блиндажей.
Об освобождении Песчаного Минобороны РФ сообщило 15 декабря, об освобождении Герасимовки - 17 декабря.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
ВС России уничтожили разведчиков ВСУ, застав их за ужином
05:12
"Освобождали село Песчаное и Герасимовку. Основная сложность была в преодолении реки. То есть изначально нашли брод, чтобы преодолеть реку. Преодолевали с помощью подручных средств - брёвна, кто на что горазд", - сказал штурмовик с позывным "Атаман" в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Другой штурмовик с позывным "Время" рассказал, что реку бойцы переходили в ночное время, а обмундирование и боеприпасы при этом держали над головами.
Основной сложностью "Атаман" назвал большое количество открытой местности, большинство из немногочисленных построек на которой уже были разрушены. Противник, по его словам, в основном находился в укрепленных опорных пунктах, окапывался под бетонными плитами.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Раненый боец ВС России эвакуировал товарища с линии соприкосновения
00:17
"Если в Песчаном нас не ждали, мы туда зашли неожиданно для противника, то в Герасимовке на подходе работали птички. Но погода была на нашей стороне, туман, и мы прошли незамеченными. В Герасимовке было больше стрелкового боя", - добавил штурмовик.
Еще один штурмовик с позывным "Космос" отметил, что ВСУ в Песчаном окопались очень хорошо и построили очень много опорных пунктов. Российским бойцам там пришлось очень много поработать на открытой местности под дронами, добавил он.
До Герасимовки, которая находилась не так далеко, добраться мешало то, что противник применил "очень много дронов, FPV особенно", пока российские военнослужащие двигались по открытой местности.
"В Герасимовке было сложнее, потому что противник уже более стойко стоял, давал сопротивление. Тяжело их было, так скажем, выкуривать. Пулеметные точки были, пришлось в лесополосы заходить. Есть покинутые блиндажи противника, а есть, которые хорошо укреплены, и вот в них особенно пришлось поработать и гранатами, и стрелковый бой был", - отметил "Космос".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВСУ признали потерю боевого вертолета Ми-24 вместе с экипажем
Вчера, 22:50
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала