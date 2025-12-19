ВС России уничтожили разведчиков ВСУ, застав их за ужином

ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Бойцы группировки РФ "Восток" во время освобождения Песчаного в Днепропетровской области ликвидировали группу разведчиков ВСУ, застав ее врасплох за ужином, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Космос".

"Там сидела разведка. Получилось так, что они как раз ужинали. Мы очень тихо, втроём, подошли и сделали свою работу", - сказал "Космос".