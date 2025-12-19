Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили разведчиков ВСУ, застав их за ужином
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:12 19.12.2025
ВС России уничтожили разведчиков ВСУ, застав их за ужином
Бойцы группировки РФ "Восток" во время освобождения Песчаного в Днепропетровской области ликвидировали группу разведчиков ВСУ, застав ее врасплох за ужином
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
россия
днепропетровская область
ВС России уничтожили разведчиков ВСУ, застав их за ужином

Бойцы "Востока" уничтожили разведчиков ВСУ, застав их за ужином в Песчаном

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 дек - РИА Новости. Бойцы группировки РФ "Восток" во время освобождения Песчаного в Днепропетровской области ликвидировали группу разведчиков ВСУ, застав ее врасплох за ужином, рассказал РИА Новости стрелок с позывным "Космос".
"Там сидела разведка. Получилось так, что они как раз ужинали. Мы очень тихо, втроём, подошли и сделали свою работу", - сказал "Космос".
Минобороны России 15 декабря сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Песчаное в Днепропетровской области.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Командир ВС России продолжил штурм опорного пункта ВСУ после ранения
Специальная военная операция на Украине
 
 
