Совфед одобрил закон о домовых чатах в мессенджере MAX

Сенаторы одобрили закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами... РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов (МКД) через домовые чаты в мессенджере Mах в порядке, установленном Минстроем России.
"Законом устанавливается, что ресурсоснабжающая организация, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, лицо, осуществляющее деятельность по управлению МКД, лицо, оказывающее услуги, выполняющее работы по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, региональный оператор обязаны обеспечивать информационное взаимодействие с собственниками и пользователями помещений в МКД и жилых домов с использованием системы многофункционального сервиса обмена информацией", - говорится в заключении комитета СФ по экономполитике.
Документ дополняет Жилищный кодекс РФ
положением, устанавливающим, что решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об избрании членов совета МКД оформляется протоколом в соответствии с требованиями, установленными Минстроем
России, и подписывается в том числе выбранными членами совета.
Порядок и сроки оформления актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются Минстроем России.