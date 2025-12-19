Рейтинг@Mail.ru
Совфед одобрил закон о домовых чатах в мессенджере MAX - РИА Новости, 19.12.2025
11:13 19.12.2025
Совфед одобрил закон о домовых чатах в мессенджере MAX
Совфед одобрил закон о домовых чатах в мессенджере MAX
Сенаторы одобрили закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами... РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T11:13:00+03:00
2025-12-19T11:13:00+03:00
россия
жилье, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), совет федерации рф, мессенджер max
Совфед одобрил закон о домовых чатах в мессенджере MAX

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по ТКО взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов (МКД) через домовые чаты в мессенджере Mах в порядке, установленном Минстроем России.
"Законом устанавливается, что ресурсоснабжающая организация, региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, лицо, осуществляющее деятельность по управлению МКД, лицо, оказывающее услуги, выполняющее работы по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, региональный оператор обязаны обеспечивать информационное взаимодействие с собственниками и пользователями помещений в МКД и жилых домов с использованием системы многофункционального сервиса обмена информацией", - говорится в заключении комитета СФ по экономполитике.
Документ дополняет Жилищный кодекс РФ положением, устанавливающим, что решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об избрании членов совета МКД оформляется протоколом в соответствии с требованиями, установленными Минстроем России, и подписывается в том числе выбранными членами совета.
Порядок и сроки оформления актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме устанавливаются Минстроем России.
