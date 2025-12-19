Историк рассказал, как "Смерш" собирал отклики американских военных об СССР

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Советская военная контрразведка "Смерш" в начале лета 1944 года проинформировала Иосифа Сталина о том, как военнослужащие армии США, прибывшие в Полтаву обслуживать аэродром базирования американских самолетов, участвующих в бомбардировках германских объектов, гордились, что первыми из союзников, еще до открытия второго фронта, будут вместе с Красной армией сражаться против нацистов, и при этом демонстрировали откровенную неприязнь в адрес британских партнеров.

Об этом РИА Новости рассказал историк спецслужб, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Олег Матвеев.

В пятницу в России отмечается День военной контрразведки. 19 декабря 1918 года постановлением Бюро ЦК РКП(б) фронтовые и армейские ЧК были объединены с органами Военного контроля и на их основе образован Особый отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК). Тем самым было положено начало создания единой централизованной системы органов безопасности в войсках. Одну из самых ярких и героических страниц в историю отечественных органов военной контрразведки вписало Главное управление контрразведки "Смерш" НКО СССР (1943-1946), ставшее самой эффективной спецслужбой Второй мировой войны, не имевшее аналогов по размаху и результативности оперативно-разыскной деятельности.

Совместная операция

"Как известно, государственный акт Соединённых Штатов Америки о ленд-лизе (полное название – "Закон по обеспечению защиты Соединённых Штатов") давал президенту США полномочия помогать любой стране, чья оборона признавалась жизненно важной для США. Основными получателями поставок по ленд-лизу являлись страны Британского содружества наций и СССР", - сказал Матвеев.

Программа ленд-лиза стала важнейшей составной частью союзнических отношений СССР и США в годы Второй мировой войны, напомнил он.

"Американцы в 1941-1945 годах поставляли нам без взимания оплаты вооружение, боеприпасы, корабли, паровозы, автомобили, промышленное оборудование, продовольствие, медикаменты, а также стратегическое сырьё, необходимое для ведения войны. Важное место в номенклатуре передаваемого вооружения составляли боевые и военно-транспортные самолеты, объем поставок которых составил 11,4 тысячи бортов. Кроме того, часть самолетов, полученных Советским Союзом от Великобритании (более 7 тысяч), также имела американское происхождение. Советские ВВС приняли на вооружение от США истребители P-40 Curtiss, P-39 Airacobra, P-63 Kingcobra, P-47 Thunderbolt; легкие и средние бомбардировщики A-20 Havoc/DB-7 Boston и B-25 Mitchell; знаменитый транспортник Douglas C-47; самолет-амфибию PBY Catalina и ряд других моделей", - перечислил историк спецслужб.

Единственным типом боевых самолетов, которыми американцы категорически отказались делиться с СССР, стали дальние бомбардировщики В-17 ("Летающая крепость") и В-24, отметил Матвеев.

"Однако на Тегеранской конференции (28 ноября – 1 декабря 1943 года) президент США Франклин Рузвельт предложил Иосифу Сталину вариант с предоставлением Советскому Союзу 400 дальних бомбардировщиков В-24 (существенно уступавших В-17 по скорости, дальности полета и бомбовой нагрузке), но с условием длительного обучения русских пилотов их эксплуатации на территории США. Эту инициативу американского президента Сталин отверг", - сказал Матвеев.

Тогда Франклин Рузвельт в присутствии своего сына, служившего в разведывательной авиации ВВС США полковника Эллиота Рузвельта, предложил Сталину новую идею базирования американских самолётов дальнего радиуса действия на территории СССР с одновременным присутствием американского воинского контингента по аэродромному обслуживанию, для осуществления челночных разведывательных и бомбардировочных полетов.

"По замыслу американского президента, тяжелые бомбардировщики ВВС США В-17, взлетая с аэродромов в Великобритании и Италии , смогли бы таким образом наносить удары по целям, расположенным на востоке гитлеровской Германии , а также на территории её восточно-европейских сателлитов, оказывая тем самым помощь наступающей Красной армии. Отбомбившись, вместо возврата в пункты постоянного базирования, самолёты уходили бы по прямой на территорию СССР для заправки, ремонта, техобслуживания и загрузки новыми бомбами, чтобы на обратном пути нанести удар уже по другим целям", - отметил историк спецслужб.

Сталин согласился на участие в совместной операции и разрешил размещение в прифронтовой полосе небольшого американского воинского контингента, необходимого для обслуживания самолетов и координации их боевого применения.

"Советское командование выделило для участия в операции, получившей кодовое название сначала Baseball ("Бейсбол"), а затем Frantic ("Неистовый") три военных аэродрома на Украине в районе городов Полтава , Пирятин и Миргород. Тех самых, которые сегодня регулярно звучат в сводках СВО и подвергаются постоянным ракетно-бомбовым ударам российских ВКС ", - сказал Матвеев.

В целях обеспечения секретности ВВС США присвоили этим аэродромам кодовые обозначения "Объект 559" (Station 559), AAF-560 и AAF-561 соответственно. Полтава и Миргород были местами базирования тяжелых бомбардировщиков, а в Пирятине дислоцировались истребители сопровождения дальнего радиуса действия.

Для координации боевых вылетов с командованием советских ВВС в Москву прилетела американская военная миссия во главе с генералом Джоном Дином, а на аэродромы стал прибывать обслуживающий персонал из числа военнослужащих Армии США. В Полтаве было дислоцировано также Восточное командование авиации Армии США во главе с генералом Альфредом Кесслером.

"По договоренности с советской стороной, для обслуживания собственных самолетов американцы везли всё своё – от металлических листов для настила взлетно-посадочной полосы до высокооктанового авиатоплива. Необходимое оборудование и материалы завозились морем северными конвоями, а также по Каспийскому морю из Ирана Баку , а оттуда доставлялись на выделенные аэродромы по железной дороге. Легкое оборудование и основной персонал доставлялся военно-транспортными самолётами с авиабазы в аэропорту Мехрабад ( Тегеран )", - сказал Матвеев.

В конце мая – начале июня 1944 года выдвигавшиеся через Иран 30 офицеров и 360 человек сержантского и рядового состава военнослужащих американских военно-воздушных сил проследовали завершающую часть пути в Полтаву по железной дороге.

Благодарности из уст американцев

По прибытии американцев к месту назначения начальник Главного управления контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР, комиссар государственной безопасности 2-го ранга Виктор Абакумов направил 3 июня 1944 года в Государственный Комитет обороны - Иосифу Сталину и Вячеславу Молотову , а также в Народный комиссариат внутренних дел СССР - его главе Лаврентию Берии докладную записку "О следовании военнослужащих американских Военно-воздушных сил через Иран в Полтаву".

"Данная записка, которая хранится в фондах Центрального архива ФСБ России, недавно была рассекречена ведомством и опубликована в только что вышедшем в свет сборнике документов "Абакумов – Сталину: "Особая папка" ГУКР "Смерш" НКО СССР". В данном документе, составленном на основе сообщений агентуры военной контрразведки "Смерш", находящейся среди советских военнослужащих, сопровождавших американцев в пути и контактировавших с ними на аэродроме в Полтаве", - рассказал Матвеев.

Историк спецслужб процитировал этот документ.

"Американские военнослужащие, – докладывал начальник советской военной контрразведки, – на протяжении всего пути следования стремились всячески выразить благодарность сопровождавшим их офицерам Красной армии за хорошую организацию их обслуживания и питания. Командир группы подполковник Боас сказал, что американцы поражены чистотой и удобством предоставленных им ж/д вагонов, и при этом заявил: "За два года нашего пребывания вне Америки мы впервые почувствовали себя как дома. Мы были в Англии , но там не было и малейшего намека на то внимание и заботу, которыми мы окружены сейчас. С таким комфортом мне не приходилось ездить даже по ж/д США. Эта поездка будет исключением во всей моей жизни, и я бы хотел, чтобы она продлилась несколько дольше. Сейчас я и мои люди получили настоящий отдых в полном смысле слова. Такого отдыха мы не имели с момента выезда из своей страны".

Особую благодарность американцы выразили хозяевам за свежую и доброкачественную пищу, предоставленную им в пути следования. Так, сержант Ник по этому поводу заявил окружающим: "Мы этого совсем не ожидали. В Англии мы все время сидели на консервах".

"Большинство личного состава американских ВВС о поездке в Советский Союз узнали в последний момент и встретили это сообщение с большим энтузиазмом. Полковник Боас от имени многих американцев, следовавших в эшелоне, выражая восхищение поездкой в СССР, заявил: "Мы гордимся тем, что первые мы, а не англичане, будем сражаться бок о бок с русскими", - сообщалось далее в записке Абакумова.

Проезжая по советской территории, недавно освобожденной от оккупации, американские военнослужащие были буквально потрясены масштабами разрушений, произведенными немцами. По этому поводу в записке приводятся впечатления капитана Смайэра, который заявил: "Я много читал о России, о действиях Красной армии, видел множество снимков разрушенных городов в вашей стране, но мне как-то не верилось, что дело обстоит именно так. Я считал, что это делается с целью пропаганды. Теперь я вижу, как я был глубоко не прав. То, что я уже увидел в России, привело меня к заключению, что мы – американцы, еще очень мало вам помогли, и вы – преодолевающие такие трудности, имеете все основания требовать от нас гораздо более эффективной помощи".

Ему вторил и другой американский капитан по фамилии Стенгач: "Мы теперь убедились в том, что вы имеете все основания ненавидеть немцев. Мы также поняли из виденного у вас, что такое тотальная война Гитлера".

В ходе сопровождения военнослужащих Армии США контрразведчики "Смерш" через свою агентуру добыли важную информацию о скором открытии второго фронта. "В беседах многие американцы с уверенностью заявляли, что в июне с. г. обязательно последует открытие второго фронта, что вся Англия сейчас превращена в сплошной арсенал – военный лагерь. Орудия и танки в Англии стоят на проселочных дорогах, т. к. все специальные парки уже загружены. Вся страна покрыта густой сетью аэродромов. Берлин , по словам американцев, будет сметен с лица земли, и Германия перестанет существовать как сильная держава", – сообщал Абакумов.

Неприязнь к англичанам

Агентура "Смерш" также обратила внимание на то, что во время разговоров довольно часто американские офицеры открыто подчеркивали свою неприязнь к англичанам, рассказал Матвеев. Так, капитан Смайэр сказал группе советских офицеров: "Когда Вы говорите об американцах и англичанах, то не произносите вместе эти два слова, т. к. нам многое не нравится в англичанах. Англичане и американцы – это две нации, наделенные одним и тем же языком. Нам гораздо более по душе упорство, стойкость и стремление к защите своей свободы, которую проявляете вы – русские". А капитан Стенгач в этой связи добавил: "Мы не уважаем англичан за их высокомерие, гордость и пренебрежение к другим людям. Англичане мне напоминают пиявок, высасывающих кровь из других".

Для выражения критических замечаний в отношении англичан американские офицеры располагали весомыми основаниями, отметил Матвеев. Так, Королевские военно-воздушные силы Великобритании отказались от участия в операции Frantic, поскольку премьер-министр Уинстон Черчилль с самого начала относился к этой идее весьма сдержанно, полагая, что её проведение потребует выхода на более высокий уровень доверия с Советским Союзом, что явно не входило в его планы, добавил историк спецслужб.

"В беседах американцы, – говорилось далее в докладной записке, – также высказывали свою ненависть к Японии , с которой, как они заявили, расправятся окончательно после разгрома Германии. В этой связи американцы интересовались отношением русских к Японии и возможностью вступления СССР в войну с ней".

Американские офицеры рассказывали советским коллегам о том, что многим из них удалось посмотреть в Англии советский документальный кинофильм "Сталинград", которым они остались восхищены. Так, офицер Файнгольд по этому поводу заявил: "Прекрасный фильм. Исключительно потрясающее зрелище представляет действие вашего секретного оружия "Катюша". С таким оружием можно успешно воевать".

Прощаясь с начальником эшелона майором Красной армии Федосовым, подполковник Боас сказал ему: "Вы нас благополучно и очень быстро доставили в Полтаву. Этому трудно было бы поверить, если бы мы сами не были очевидцами этого. Надеюсь, майор, мы еще встретимся с вами на развалинах Берлина".

Всего в ходе операции Frantic, продолжавшейся со 2 июня по 9 сентября 1944 года, было совершено 2207 боевых вылетов, в ходе которых произведено 18 челночных бомбардировок важных объектов противника, в том числе завода синтетического горючего, сталелитейных и военных заводов на территории Венгрии , ряда сортировочных станций, аэродромов люфтваффе в Румынии Польше , и многих других.