14:24 19.12.2025 (обновлено: 14:31 19.12.2025)
Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом
Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом и стабильным партнером.
"Я оцениваю председателя (КНР - ред.) Си Цзиньпина как надежного друга и стабильного партнера, моего надежного друга и стабильного партнера и союзника России. И это самая главная основа развития наших российско-китайских отношений", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
