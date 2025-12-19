https://ria.ru/20251219/si-2063261021.html
Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом
Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом - РИА Новости, 19.12.2025
Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом
Президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина надежным другом и стабильным партнером. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T14:24:00+03:00
2025-12-19T14:24:00+03:00
2025-12-19T14:31:00+03:00
си цзиньпин
владимир путин
русский язык в мире
китай
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063257549_0:0:3630:2043_1920x0_80_0_0_3d303f156583cd24c5921a49a11bbe8e.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063263201.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063257549_899:0:3630:2048_1920x0_80_0_0_e32c89e528f8c95625dd2645a8894bfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, владимир путин, русский язык в мире, китай, итоги года с владимиром путиным — 2025
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Русский язык в мире, Китай, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом
Путин назвал Си Цзиньпина надежным другом и стабильным партнером