11:47 19.12.2025 (обновлено: 11:48 19.12.2025)
Совфед запретил продажу вейпов и табака на остановках
Совфед запретил продажу вейпов и табака на остановках
Сенаторы одобрили закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта с 1 сентября 2026 года. РИА Новости, 19.12.2025
Совфед запретил продажу вейпов и табака на остановках

Совфед запретил продажу вейпов и табака на остановках общественного транспорта

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта с 1 сентября 2026 года.
Поправки вносятся в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".
Документом устанавливается запрет на розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.
Законом также предусмотрено исключение, согласно которому данный запрет не будет распространяться на те случаи, когда торговый объект, размещенный на остановочном пункте, является единственным в населенном пункте местом продажи такой продукции.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
В Госдуме объяснили, почему необходим полный запрет вейпов
3 декабря, 14:52
 
Совет Федерации РФОбществоВейпы
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
