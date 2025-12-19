Совфед запретил продажу вейпов и табака на остановках

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта с 1 сентября 2026 года.

Поправки вносятся в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".

Документом устанавливается запрет на розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.