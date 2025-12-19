https://ria.ru/20251219/sf-2063157904.html
Совфед запретил продажу вейпов и табака на остановках
Сенаторы одобрили закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта с 1 сентября 2026 года. РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон о запрете продажи вейпов и табака на остановках общественного транспорта с 1 сентября 2026 года.
Поправки вносятся в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".
Документом устанавливается запрет на розничную торговлю табачной продукцией или никотинсодержащей продукцией, кальянами, устройствами для потребления никотинсодержащей продукции на остановках всех видов общественного транспорта городского и пригородного сообщения.
Законом также предусмотрено исключение, согласно которому данный запрет не будет распространяться на те случаи, когда торговый объект, размещенный на остановочном пункте, является единственным в населенном пункте местом продажи такой продукции.