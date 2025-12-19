https://ria.ru/20251219/sf-2063132867.html
Совфед одобрил закон о крестах на гербе России
Совфед одобрил закон о крестах на гербе России - РИА Новости, 19.12.2025
Совфед одобрил закон о крестах на гербе России
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, закрепляющий наличие крестов на гербе РФ. РИА Новости, 19.12.2025
россия
