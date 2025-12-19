Совфед одобрил закон об учете добровольческой службы на СВО в пенсии

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили правительственный закон об учете времени службы в добровольческих формированиях участников спецоперации при установлении пенсионных выплат за выслугу лет.

Документ предлагает засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях, созданных в соответствии с федеральным законом "Об обороне", при назначении пенсий за выслугу лет.