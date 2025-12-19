Сербия не должна национализировать NIS, заявил депутат

БЕЛГРАД, 19 дек – РИА Новости. Белград не должен национализировать "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS) с российским участием, чтобы не оказаться на уровне Брюсселя, пытающегося отнимать имущество РФ, заявил РИА Новости зампредседателя сербской парламентской фракции "Мы – сила народа" Александр Павич.