Сербия не должна национализировать NIS, заявил депутат

БЕЛГРАД, 19 дек – РИА Новости. Белград не должен национализировать "Нефтяную индустрию Сербии" (NIS) с российским участием, чтобы не оказаться на уровне Брюсселя, пытающегося отнимать имущество РФ, заявил РИА Новости зампредседателя сербской парламентской фракции "Мы – сила народа" Александр Павич.
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, сказал в пятницу, что Россия знает, что происходит с дочерней компанией "Газпромнефти" – NIS в Сербии. По его словам, Россия исходит из того, что Сербия будет исполнять взятые на себя обязательства, "иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в ее экономику".
"Если бы Сербия участвовала в отъеме российской собственности, она оказалась бы на уровне Брюсселя: главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и остальных, которые хотели любыми путями отнять российское имущество, но, к счастью, пока не преуспели в этом. Сербия должна была с самого начала послать ясный сигнал, что невозможно отчуждение российской собственности под давлением нелегальных санкций", - сказал Павич.