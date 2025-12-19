Рейтинг@Mail.ru
Страны ЕС продлили на полгода санкции против России, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 19.12.2025
07:04 19.12.2025 (обновлено: 07:42 19.12.2025)
Страны ЕС продлили на полгода санкции против России, заявила фон дер Ляйен
Страны ЕС продлили на полгода санкции против России, заявила фон дер Ляйен - РИА Новости, 19.12.2025
Страны ЕС продлили на полгода санкции против России, заявила фон дер Ляйен
Главы стран ЕС единогласно приняли решение продлить на шесть месяцев 19 пакетов санкций против России во время заседания Евросовета, заявила глава Еврокомиссии... РИА Новости, 19.12.2025
в мире, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, евросовет, еврокомиссия
В мире, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Евросовет, Еврокомиссия
Страны ЕС продлили на полгода санкции против России, заявила фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен: страны ЕС продлили на полгода санкции против России

© AP Photo / Omar HavanaУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Главы стран ЕС единогласно приняли решение продлить на шесть месяцев 19 пакетов санкций против России во время заседания Евросовета, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня, например, мы единогласно продлили 19 пакетов санкций", - сказала она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
В миреРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвросоветЕврокомиссия
 
 
Заголовок открываемого материала