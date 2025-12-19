Страны ЕС продлили на полгода санкции против России, заявила фон дер Ляйен

БРЮССЕЛЬ, 19 дек - РИА Новости. Главы стран ЕС единогласно приняли решение продлить на шесть месяцев 19 пакетов санкций против России во время заседания Евросовета, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня, например, мы единогласно продлили 19 пакетов санкций", - сказала она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями. С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности, Евросоюз принял 19 пакетов санкций.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.