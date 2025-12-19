"Почитали как Христа". Чего мы не знаем о "русском Санта-Клаусе"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти святителя Николая Чудотворца. С Николой Зимним — как называли его на Руси — связано множество традиций, многие из которых в наши дни позабыты. О наиболее интересных — в материале РИА Новости.

Посту вопреки

Вся семья собралась за праздничным столом, ломящимся от яств. С шумом-гамом носится ребятня. Дети то и дело заглядывают под подушки — в ожидании, когда же появится заветный подарок. С улицы доносятся веселые песни — молодежь ходит от дома к дому, поздравляя соседей.

Так сегодня отмечают Новый год или Рождество. Но еще каких-нибудь полтораста лет назад с подобным размахом отмечали другой праздник. В церковном календаре он называется днем памяти святителя Николая Мирликийского Чудотворца. А в народе попросту Никола Зимний.

Это торжество будто состоит из одних парадоксов. Главный — что такой разгул веселья приходится на самый разгар Рождественского поста. Устав в этот период строго велит воздерживаться от скоромной пищи и всяких забав.

Более того, церковные каноны даже запрещали "в продолжение святок (праздничный период от Рождества до Крещения Господня) заводить игрища, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни".

Почему же о строгом предписании забывали 19-го числа?

Ответ на удивление прост. В Русской церкви нет, пожалуй, более популярного и столь почитаемого святого, чем Чудотворец. Больше всего храмов, например, посвящено именно ему. Хотя, казалось бы, святитель Николай так далек от заснеженных северных краев. Родился и жил в Малой Азии в IV веке — когда Руси и в помине не было.

Но с принятием христианства именно житие Николая Чудотворца одним из первых распространилось по русским землям. Его читали на богослужении в храмах, передавали изустно в народе. Больше всего простым людям нравились красочные рассказы о чудесах и добрых делах святого.

Вот, например, о нищем вдовце из Мир Ликийских. Трех его дочерей никто не хотел брать замуж без приданого. Чтобы хоть немного заработать, отчаявшийся старик решил отдать девиц в блудницы.

О том узнал святитель Николай. И три ночи кряду тайно приходил к их дому и бросал в окно по мешочку с золотом. Отец, желая выяснить, кто же его спаситель, подкараулил святого. Но тот попросил сохранить все в тайне.

Полет крестьянской фантазии

Со временем от этого предания пошло поверье — каждый может получить от Чудотворца маленький подарок. А образ Николы с мешочком стал одним из самых популярных в средневековой иконографии. Спустя несколько столетий он превратился в любимого всеми Санта-Клауса.

© Public domain Картина Джентиле да Фабриано "Приданое для трех девиц" © Public domain Картина Джентиле да Фабриано "Приданое для трех девиц"

На Руси в ряде областей зимние Святки — окончание Рождественского поста — приурочивали не к Рождеству Христову, а к Николиному дню.

Угодника почитали наравне с Христом и Богородицей. И даже больше — называли одним из ликов Святой Троицы. Дело в том, что раньше были широко распространены картонные иконки-триптихи. На них изображали вместе Иисуса, Богородицу и Чудотворца.

А в отдаленных губерниях святого порой и вовсе путали со Спасителем.

"В этой ипостаси, — описывал одно народное поверье русский писатель и фольклорист XIX века Аполлон Коринфский, — каждое 19 декабря Никола Зимний спускается с небесных полей на оснеженную землю и шествует по лицу земли Русской, обходя ее — обыденкой (в один день) — из конца в конец. И убегают от него, еще загодя, все духи тьмы".

© Depositphotos.com / prometeus Санта-Клаус © Depositphotos.com / prometeus Санта-Клаус

С точки зрения вероучения это, конечно, невежество. Но в то же время, подчеркивают священнослужители, — свидетельство народной привязанности к образу Николая Чудотворца.

Свечная свадьба

Именно поэтому со спокойной душой и нарушали многодневный Рождественский пост. Никольщина — так называлось традиционное многолюдное веселье — продолжалась порой три-четыре дня. А то и больше.

О чрезвычайной популярности святого свидетельствует и то, что на Руси в его честь было сразу два праздника. Церковь 22 мая вспоминает перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. В народе этого Николу прозвали Вешним.

Но поскольку весной все работали в поле, повеселиться от души не удавалось. Зимой же у крестьян было гораздо больше свободного времени.

На Николу Зимнего в деревнях и селах зачастую устраивали братчины — пиры. Собирался на них стар и млад. Главный обряд — "сучение свечи": на стол подавали сотовый мед, а после трапезы из воска катали большую свечку.

На приграничных с Белоруссией землях был и другой обычай. Там в любой деревне с давних времен было принято хранить большую толстую свечу из грубого воска. В течение года она стояла в доме у одной хозяйки. А на Николу Зимнего ее торжественно переносили в другую избу.

© РИА Новости . Ольга Липич Мозаичная икона святителя Николая Чудотворца в часовне его имени на территории мастерской Федора Конюхова © РИА Новости . Ольга Липич Мозаичная икона святителя Николая Чудотворца в часовне его имени на территории мастерской Федора Конюхова

Это действо напоминало свадьбу: для свечи шили платье, как для невесты. Прежние хозяева несли ее к новым — как на выданье. И праздничное застолье.

Пили пиво, которое считалось постным напитком. Его варили в большом котле. И каждый крестьянин вносил туда свою лепту — какой-то ингредиент.