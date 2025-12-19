Рейтинг@Mail.ru
08:00 19.12.2025
"Почитали как Христа". Чего мы не знаем о "русском Санта-Клаусе"
Православные отмечают день памяти святителя Николая Чудотворца

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
Посетители на выставке Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Посетители на выставке "Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII–ХХ веков" в Инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти святителя Николая Чудотворца. С Николой Зимним — как называли его на Руси — связано множество традиций, многие из которых в наши дни позабыты. О наиболее интересных — в материале РИА Новости.

Посту вопреки

Вся семья собралась за праздничным столом, ломящимся от яств. С шумом-гамом носится ребятня. Дети то и дело заглядывают под подушки — в ожидании, когда же появится заветный подарок. С улицы доносятся веселые песни — молодежь ходит от дома к дому, поздравляя соседей.
Так сегодня отмечают Новый год или Рождество. Но еще каких-нибудь полтораста лет назад с подобным размахом отмечали другой праздник. В церковном календаре он называется днем памяти святителя Николая Мирликийского Чудотворца. А в народе попросту Никола Зимний.
© РИА Новости / А. Свердлов | Перейти в медиабанкКартина Б. Кустодиева "Крестный ход в деревне"
Картина Б. Кустодиева Крестный ход в деревне - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / А. Свердлов
Перейти в медиабанк
Картина Б. Кустодиева "Крестный ход в деревне"
Это торжество будто состоит из одних парадоксов. Главный — что такой разгул веселья приходится на самый разгар Рождественского поста. Устав в этот период строго велит воздерживаться от скоромной пищи и всяких забав.
Более того, церковные каноны даже запрещали "в продолжение святок (праздничный период от Рождества до Крещения Господня) заводить игрища, производить по улицам пляски и петь соблазнительные песни".
Почему же о строгом предписании забывали 19-го числа?
Ответ на удивление прост. В Русской церкви нет, пожалуй, более популярного и столь почитаемого святого, чем Чудотворец. Больше всего храмов, например, посвящено именно ему. Хотя, казалось бы, святитель Николай так далек от заснеженных северных краев. Родился и жил в Малой Азии в IV веке — когда Руси и в помине не было.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкОтправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию
Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Отправка мощей Николая Чудотворца из Италии в Россию
Но с принятием христианства именно житие Николая Чудотворца одним из первых распространилось по русским землям. Его читали на богослужении в храмах, передавали изустно в народе. Больше всего простым людям нравились красочные рассказы о чудесах и добрых делах святого.
Вот, например, о нищем вдовце из Мир Ликийских. Трех его дочерей никто не хотел брать замуж без приданого. Чтобы хоть немного заработать, отчаявшийся старик решил отдать девиц в блудницы.
О том узнал святитель Николай. И три ночи кряду тайно приходил к их дому и бросал в окно по мешочку с золотом. Отец, желая выяснить, кто же его спаситель, подкараулил святого. Но тот попросил сохранить все в тайне.

Полет крестьянской фантазии

Со временем от этого предания пошло поверье — каждый может получить от Чудотворца маленький подарок. А образ Николы с мешочком стал одним из самых популярных в средневековой иконографии. Спустя несколько столетий он превратился в любимого всеми Санта-Клауса.
© Public domain Картина Джентиле да Фабриано "Приданое для трех девиц"
Картина Джентиле да Фабриано Приданое для трех девиц - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Public domain
Картина Джентиле да Фабриано "Приданое для трех девиц"
На Руси в ряде областей зимние Святки — окончание Рождественского поста — приурочивали не к Рождеству Христову, а к Николиному дню.
Угодника почитали наравне с Христом и Богородицей. И даже больше — называли одним из ликов Святой Троицы. Дело в том, что раньше были широко распространены картонные иконки-триптихи. На них изображали вместе Иисуса, Богородицу и Чудотворца.
А в отдаленных губерниях святого порой и вовсе путали со Спасителем.
"В этой ипостаси, — описывал одно народное поверье русский писатель и фольклорист XIX века Аполлон Коринфский, — каждое 19 декабря Никола Зимний спускается с небесных полей на оснеженную землю и шествует по лицу земли Русской, обходя ее — обыденкой (в один день) — из конца в конец. И убегают от него, еще загодя, все духи тьмы".
© Depositphotos.com / prometeusСанта-Клаус
Санта-Клаус - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Depositphotos.com / prometeus
Санта-Клаус
С точки зрения вероучения это, конечно, невежество. Но в то же время, подчеркивают священнослужители, — свидетельство народной привязанности к образу Николая Чудотворца.

Свечная свадьба

Именно поэтому со спокойной душой и нарушали многодневный Рождественский пост. Никольщина — так называлось традиционное многолюдное веселье — продолжалась порой три-четыре дня. А то и больше.
О чрезвычайной популярности святого свидетельствует и то, что на Руси в его честь было сразу два праздника. Церковь 22 мая вспоминает перенесение мощей Николая Чудотворца из Мир Ликийских в итальянский город Бари. В народе этого Николу прозвали Вешним.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСвечи в руках прихожанки, присутствующей на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Свечи в руках прихожанки, присутствующей на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Свечи в руках прихожанки, присутствующей на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Но поскольку весной все работали в поле, повеселиться от души не удавалось. Зимой же у крестьян было гораздо больше свободного времени.
На Николу Зимнего в деревнях и селах зачастую устраивали братчины — пиры. Собирался на них стар и млад. Главный обряд — "сучение свечи": на стол подавали сотовый мед, а после трапезы из воска катали большую свечку.
На приграничных с Белоруссией землях был и другой обычай. Там в любой деревне с давних времен было принято хранить большую толстую свечу из грубого воска. В течение года она стояла в доме у одной хозяйки. А на Николу Зимнего ее торжественно переносили в другую избу.
© РИА Новости . Ольга ЛипичМозаичная икона святителя Николая Чудотворца в часовне его имени на территории мастерской Федора Конюхова
Мозаичная икона святителя Николая Чудотворца в часовне его имени на территории мастерской Федора Конюхова - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости . Ольга Липич
Мозаичная икона святителя Николая Чудотворца в часовне его имени на территории мастерской Федора Конюхова
Это действо напоминало свадьбу: для свечи шили платье, как для невесты. Прежние хозяева несли ее к новым — как на выданье. И праздничное застолье.
Пили пиво, которое считалось постным напитком. Его варили в большом котле. И каждый крестьянин вносил туда свою лепту — какой-то ингредиент.
В советский период эти шумные забавы постепенно забылись. Однако в отдаленных деревнях и селах и по сей день отмечают Николу Зимнего. Не исключено, что некогда любимый на Руси праздник вернет былую популярность.
