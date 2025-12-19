"Сделать это с Путиным". В США запаниковали из-за шага против России

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Действия европейских лидеров в отношении замороженных российских активов говорят о безрассудной ненависти к Москве и предвещают экономическую катастрофу в ЕС, заявил журналист Рик Санчес в эфире своего YouTube-канала.
"Именно это и говорят многие европейцы, даже главные банкиры в Брюсселе говорят главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и другим: "Не делайте этого! Как только вы это сделаете, вы, по сути, дадите миру понять, что можете заморозить активы своих клиентов в банке по политическим причинам. Никто вам никогда больше не поверит. Никто никогда больше не положит свои деньги в ваш банк. Ведь если вы можете сделать это с Владимиром Путиным и Россией, вы сделаете это и с ними", — сказал он.
Журналист отметил, что европейские лидеры не обращают никакого внимания на эти призывы, поскольку они "ослеплены ненавистью к России".
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.