Россияне стали активнее переносить отпуска на осень, показало исследование
Россияне стали активнее переносить отпуска на осень, показало исследование
Количество бронирований россиянами отелей в октябре-ноябре этого года выросло на 62% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту". РИА Новости, 19.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Количество бронирований россиянами отелей в октябре-ноябре этого года выросло на 62% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".
"Всплеск бронирований в октябре-ноябре показывает, что россияне стали активнее переносить отпуска на осень. Путешественников привлекают более спокойный сезон и доступные цены. Другой фактор - длинные каникулы: школьники отдыхали десять дней в этом году против семи дней в 2024 году", - отметил директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий "Туту" Юрий Вьюшин.
По данным сервиса, активнее других осенью путешествуют пары: на них приходится 44% поездок. Еще 41% бронирований сделали соло-путешественники, 10% - семьи, 5% - большие компании. При этом спрос на отдых в октябре-ноябре среди семей увеличился на 24%, среди пар - на 23% в годовом выражении.
Большинство (57%) путешественников останавливаются в отелях, 25% - в апартаментах, 6% - в хостелах, по 4% - в мини-отелях и гостевых домах, выяснили аналитики сервиса.
Самыми популярными направлениями для поездок в октябре-ноябре стали Москва
, Краснодарский край
, Санкт-Петербург
, Ростовская, Воронежская и Свердловская области
, а также Ставропольский край
.
В то же время в октябре-ноябре число поездок в Новгородскую область
увеличилось на 32% по сравнению с 2024 годом, в Калужскую область
- на 27%, в Республику Алтай
- на 23%. Путешествовать в Костромскую и Ярославскую области
стали на 15% чаще, заключили в "Туту".