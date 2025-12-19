Россияне стали активнее переносить отпуска на осень, показало исследование

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Количество бронирований россиянами отелей в октябре-ноябре этого года выросло на 62% в годовом выражении, рассказали РИА Новости в сервисе путешествий "Туту".

"Всплеск бронирований в октябре-ноябре показывает, что россияне стали активнее переносить отпуска на осень. Путешественников привлекают более спокойный сезон и доступные цены. Другой фактор - длинные каникулы: школьники отдыхали десять дней в этом году против семи дней в 2024 году", - отметил директор по развитию отельного рынка в сервисе путешествий "Туту" Юрий Вьюшин.

По данным сервиса, активнее других осенью путешествуют пары: на них приходится 44% поездок. Еще 41% бронирований сделали соло-путешественники, 10% - семьи, 5% - большие компании. При этом спрос на отдых в октябре-ноябре среди семей увеличился на 24%, среди пар - на 23% в годовом выражении.