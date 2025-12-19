Рейтинг@Mail.ru
Путин прочитал СМС из Ульяновска про "жизнь как в XIX веке" - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 19.12.2025 (обновлено: 20:39 19.12.2025)
https://ria.ru/20251219/putin-2063426316.html
Путин прочитал СМС из Ульяновска про "жизнь как в XIX веке"
Путин прочитал СМС из Ульяновска про "жизнь как в XIX веке" - РИА Новости, 19.12.2025
Путин прочитал СМС из Ульяновска про "жизнь как в XIX веке"
Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, прочитал смс из Ульяновска про "жизнь как в XIX веке. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T20:38:00+03:00
2025-12-19T20:39:00+03:00
общество
ульяновск
россия
владимир путин
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_1bce5b9f8bfce0aeaebfb1fded120ddf.jpg
https://ria.ru/20251219/putin-2063412974.html
ульяновск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fba862386c2f2eb1d14b9883d8b50d4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ульяновск, россия, владимир путин, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным — 2025
Общество, Ульяновск, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Путин прочитал СМС из Ульяновска про "жизнь как в XIX веке"

Путин на Прямой линии прочитал СМС из Ульяновска про жизнь как в XIX веке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, прочитал смс из Ульяновска про "жизнь как в XIX веке.
"Мы в Ульяновске живем как будто в XIX веке. Когда уже ваши подчиненные будут работать и слушать вас и народ?" - зачитал президент сообщение, которое пришло на прямую линию.
Путин поручил пресс-секретарю Дмитрию Пескову пометить это.
"Пометьте. Надо понять, о чем речь", - сказал президент.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Тюменские власти помогут семье, обратившейся на прямой линии к Путину
Вчера, 19:12
 
ОбществоУльяновскРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала