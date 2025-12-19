Рейтинг@Mail.ru
19:18 19.12.2025 (обновлено: 02:34 20.12.2025)
МВД помогает пенсионерке, обратившейся на прямой линии к Путину
МВД помогает пенсионерке, обратившейся на прямой линии к Путину
Сотрудники полиции Мурманской области оказывают содействие в вопросе получения гражданства России пенсионерке из Казахстана Людмиле Кондратьевой, обратившейся... РИА Новости, 20.12.2025
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Сотрудники полиции Мурманской области оказывают содействие в вопросе получения гражданства России пенсионерке из Казахстана Людмиле Кондратьевой, обратившейся за помощью к президенту России через колл-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным", об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
"Мои коллеги из полиции Кольского района Мурманской области оказывают необходимую помощь в получении российского гражданства пенсионерке из Казахстана Людмиле Кондратьевой", - написала Волк в Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
На Западе забили тревогу из-за предупреждения Путина на прямой линии
Вчера, 14:49
Она добавила, что в сентябре Кондратьева прибыла в город Кола Мурманской области к своей дочери, решила остаться, и в конце ноября подала документы для получения вида на жительство в России.
В местном отделе по вопросам миграции, по словам официального представителя МВД, приняли решение выдать женщине ВНЖ. Полицейские вместе с активистами "Народного фронта" вручили ей документ прямо дома.
Она подчеркнула, что в настоящее время ведётся подготовка необходимых справок для предоставления женщине гражданства РФ, они будут рассмотрены в кратчайшие сроки.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Явные послания". СМИ заметили важную деталь на прямой линии Путина
Вчера, 14:40
 
