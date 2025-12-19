МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Европа потерпела неудачу в попытке навредить президенту России Владимиру Путину, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X, комментируя провал плана ЕС по российским активам.
"Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен понесли потери из-за решения ЕС по российским активам! <…> Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер одержал победу, ведь он тоже сторонник мира! И в очередной раз Макрон оказывается унижен Путиным", — написал он.
Политик отметил, что Европе удалось сохранить принципы международного права, несмотря на "попытки евроястребов уничтожить его в интересах войны".
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, что отстоять свои интересы.
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Позже французский лидер заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с Путиным. По его словам, Брюссель продолжит финансировать и поддерживать Украину, но ему также предстоит найти пути и механизмы, чтобы восстановить полноценный диалог с Москвой.