18:37 19.12.2025
"Уничтожить его". Во Франции унизили Макрона после слов Путина
"Уничтожить его". Во Франции унизили Макрона после слов Путина
москва, в мире, франция, европа, владимир путин, эммануэль макрон, флориан филиппо, евросоюз, еврокомиссия, итоги года с владимиром путиным — 2025, замороженные российские активы
Москва, В мире, Франция, Европа, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Евросоюз, Еврокомиссия, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Замороженные российские активы
"Уничтожить его". Во Франции унизили Макрона после слов Путина

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Европа потерпела неудачу в попытке навредить президенту России Владимиру Путину, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X, комментируя провал плана ЕС по российским активам.
"Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен понесли потери из-за решения ЕС по российским активам! <…> Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер одержал победу, ведь он тоже сторонник мира! И в очередной раз Макрон оказывается унижен Путиным", — написал он.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Каллас сделала неожиданное заявление о Путине
Вчера, 17:47
Политик отметил, что Европе удалось сохранить принципы международного права, несмотря на "попытки евроястребов уничтожить его в интересах войны".
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, что отстоять свои интересы.
Трансляция специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Орбан сделал громкое заявление на фоне прямой линии с Путиным
Вчера, 16:27
В пятницу глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Позже французский лидер заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с Путиным. По его словам, Брюссель продолжит финансировать и поддерживать Украину, но ему также предстоит найти пути и механизмы, чтобы восстановить полноценный диалог с Москвой.
Путин: Не мы начали эту войну - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"С другой планеты": вопрос Путину об СВО поразил журналиста
Вчера, 15:22
 
МоскваВ миреФранцияЕвропаВладимир ПутинЭммануэль МакронФлориан ФилиппоЕвросоюзЕврокомиссияИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Замороженные российские активы
 
 
Заголовок открываемого материала