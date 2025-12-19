Косачев назвал выступление Путина на "Итогах года" речью развития

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина в ходе "прямой линии" – это "речь развития", стратегия мира, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Главное впечатление: это – не речь войны, а стратегия мира. Президент страны в каждом вопросе заглядывал за горизонт текущих событий. Это касается и видения постконфликтной ситуации, когда объединение ресурсов Европы России могло бы быть мощным фактором общего развития", - написал политик в своем Telegram-канале.

При этом Косачев отметил, что глава государства апеллирует к разуму и фактам, а "мы имеем дело с иррациональными действиями оппонентов, одержимых идеей победы над Россией".

По мнению законодателя, в целом выступление проникнуто оптимизмом, но обоснованным, с цифрами и фактами. "Внимание к деталям не заслоняло стратегическую перспективу. Есть такое понятие – "бюджет развития". Вот сегодня мы слышали "речь развития" – конкретно, наглядно, убедительно", - подчеркнул он.

Важный акцент на укрепление межнационального мира в контексте Года единства народов России. Это единство выдерживает сегодня буквально проверку боем, отметил Косачев. "Но, заглядывая за горизонт, нужно, чтобы оно выдержало и проверку миром. Поэтому важно сохранить этот дух единения. Боевое братство должно смениться мирным – еще одно поручение президента всем нам, вижу это так", - написал Косачев.

В целом, разговор президента с обществом и со СМИ получился очень содержательным и откровенным. "В этом смысле формат беспрецедентный – очередное российское ноу-хау, которым можно гордиться", - заключил политик.