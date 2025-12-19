Рейтинг@Mail.ru
Косачев назвал выступление Путина на "Итогах года" речью развития - РИА Новости, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/putin-2063379869.html
Косачев назвал выступление Путина на "Итогах года" речью развития
Косачев назвал выступление Путина на "Итогах года" речью развития - РИА Новости, 19.12.2025
Косачев назвал выступление Путина на "Итогах года" речью развития
Выступление президента РФ Владимира Путина в ходе "прямой линии" – это "речь развития", стратегия мира, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 19.12.2025
2025-12-19T18:05:00+03:00
2025-12-19T18:05:00+03:00
политика
россия
европа
константин косачев
владимир путин
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063312928_0:0:7077:3980_1920x0_80_0_0_8042e210447be0bab2d2afe01620adb9.jpg
https://ria.ru/20251219/kosachev-2063378485.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063313067_0:0:5911:4433_1920x0_80_0_0_e1f795d8e90f5159e95b21704e28d061.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, европа, константин косачев, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Россия, Европа, Константин Косачев, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Косачев назвал выступление Путина на "Итогах года" речью развития

Косачев назвал выступление Путина на "Итогах года" стратегией мира

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина в ходе "прямой линии" – это "речь развития", стратегия мира, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Главное впечатление: это – не речь войны, а стратегия мира. Президент страны в каждом вопросе заглядывал за горизонт текущих событий. Это касается и видения постконфликтной ситуации, когда объединение ресурсов Европы и России могло бы быть мощным фактором общего развития", - написал политик в своем Telegram-канале.
При этом Косачев отметил, что глава государства апеллирует к разуму и фактам, а "мы имеем дело с иррациональными действиями оппонентов, одержимых идеей победы над Россией".
По мнению законодателя, в целом выступление проникнуто оптимизмом, но обоснованным, с цифрами и фактами. "Внимание к деталям не заслоняло стратегическую перспективу. Есть такое понятие – "бюджет развития". Вот сегодня мы слышали "речь развития" – конкретно, наглядно, убедительно", - подчеркнул он.
Важный акцент на укрепление межнационального мира в контексте Года единства народов России. Это единство выдерживает сегодня буквально проверку боем, отметил Косачев. "Но, заглядывая за горизонт, нужно, чтобы оно выдержало и проверку миром. Поэтому важно сохранить этот дух единения. Боевое братство должно смениться мирным – еще одно поручение президента всем нам, вижу это так", - написал Косачев.
В целом, разговор президента с обществом и со СМИ получился очень содержательным и откровенным. "В этом смысле формат беспрецедентный – очередное российское ноу-хау, которым можно гордиться", - заключил политик.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединила большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск и продлился вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занялась расшифровкой обращений на прямую линию.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Косачев прокомментировал заявление Путина о безопасности на Украине
Вчера, 18:01
 
ПолитикаРоссияЕвропаКонстантин КосачевВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала