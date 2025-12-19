Косачев назвал выступление Путина на "Итогах года" речью развития

МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Выступление президента РФ Владимира Путина в ходе "прямой линии" – это "речь развития", стратегия мира, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Главное впечатление: это – не речь войны, а стратегия мира. Президент страны в каждом вопросе заглядывал за горизонт текущих событий. Это касается и видения постконфликтной ситуации, когда объединение ресурсов Европы и России могло бы быть мощным фактором общего развития", - написал политик в своем Telegram-канале.
При этом Косачев отметил, что глава государства апеллирует к разуму и фактам, а "мы имеем дело с иррациональными действиями оппонентов, одержимых идеей победы над Россией".
По мнению законодателя, в целом выступление проникнуто оптимизмом, но обоснованным, с цифрами и фактами. "Внимание к деталям не заслоняло стратегическую перспективу. Есть такое понятие – "бюджет развития". Вот сегодня мы слышали "речь развития" – конкретно, наглядно, убедительно", - подчеркнул он.
Важный акцент на укрепление межнационального мира в контексте Года единства народов России. Это единство выдерживает сегодня буквально проверку боем, отметил Косачев. "Но, заглядывая за горизонт, нужно, чтобы оно выдержало и проверку миром. Поэтому важно сохранить этот дух единения. Боевое братство должно смениться мирным – еще одно поручение президента всем нам, вижу это так", - написал Косачев.
В целом, разговор президента с обществом и со СМИ получился очень содержательным и откровенным. "В этом смысле формат беспрецедентный – очередное российское ноу-хау, которым можно гордиться", - заключил политик.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединила большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, стартовала в эфире в пятницу в полдень. Сбор вопросов для программы начался 4 декабря в 15.00 мск и продлился вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024, нейросеть GigaChat занялась расшифровкой обращений на прямую линию.