Путин пообещал разобраться с покрытием на футбольном поле для ветеранов СВО - РИА Новости, 19.12.2025
17:29 19.12.2025
Путин пообещал разобраться с покрытием на футбольном поле для ветеранов СВО
Путин пообещал разобраться с покрытием на футбольном поле для ветеранов СВО
общество
россия
волгоград
владимир путин
россия
волгоград
общество, россия, волгоград, владимир путин
Общество, Россия, Волгоград, Владимир Путин
Путин пообещал разобраться с покрытием на футбольном поле для ветеранов СВО

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами движения "Народный фронт "За Россию"
Президент РФ Владимир Путин на встрече с волонтерами движения "Народный фронт "За Россию"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с волонтерами и сотрудниками кол-центра программы "Итоги года с Владимиром Путиным" пообещал разобраться с созданием хорошего покрытия на футбольном поле для ветеранов специальной военной операции в Волгограде.
"Мне нужны точные данные... ребята сделают", - сказал он, комментируя историю о ветеранах боевых действий из Волгограда, являющихся призерами чемпионата России по футболу с ампутацией конечностей, которые играют на плохом поле.
Путин пообещал обсудить систему профориентации ветеранов СВО
ОбществоРоссияВолгоградВладимир Путин
 
 
