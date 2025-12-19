"Это не навсегда". Путин предсказал будущее России

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости, Михаил Катков, Виктор Жданов, Давид Нармания. Больше четырех часов президент рассказывал, как изменилась Россия в уходящем году и что произойдет в следующем. Ответил на более чем 80 вопросов — простых россиян, отечественных и зарубежных журналистов. О главных итогах 2025-го — в материале РИА Новости.

Новый рекорд

Представители СМИ собрались у Гостиного Двора еще затемно. Во избежание ажиотажа в здании установили ограждения. Кто-то пришел с квашеной капустой, кто-то — с мандаринами, кто-то — со сникерсами. Все это пришлось оставить в специальной корзине.

С едой и напитками, как и любыми другими жидкостями, проход запрещен. Впрочем, голодными никого не оставили. В буфете гостей ждал шведский стол с блинами, сырниками, бутербродами и фруктами.

Приехали десятки российских и зарубежных журналистов, в том числе из недружественных стран. Микрофоны им передавали девушки в кокошниках. Обратить на себя внимание было непросто. Листы больше формата А4 проносить нельзя. Некоторые проявили смекалку: так, одна из гостей явилась с вырезанной из бумаги воблой с надписью "Астрахань".

На программу поступило порядка 2,5 миллиона вопросов — больше, чем год назад. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент накануне готовился до глубокой ночи.

Положение на фронте

Начали с обсуждения обстановки в зоне СВО. Путин напомнил, что коренной причиной конфликта стал государственный переворот в 2014-м на Украине и что Москва неоднократно пыталась положить конец кровопролитию, в том числе посредством Минских соглашений.

"ДНР и ЛНР не хотели жить под давлением нацистов, — отметил он. — Россия в 2022-м предупреждала Украину, что вынуждена будет признать непризнанные республики, просила дать людям спокойно жить".

Эти просьбы не услышали.

Глава государства подчеркнул, что Москва хотела бы завершить конфликт мирными средствами. Однако, несмотря на определенные сигналы — в том числе из Киева — о готовности к диалогу, пока в Киеве от этого отказываются. В частности, не видно желания обсуждать территориальный вопрос.

Представительница "Другой Украины" спросила: поддерживает ли Россия временное международное управление в соседней стране для проведения выборов?

Москва готова подумать над обеспечением безопасности Украины на время голосования, ответил Путин. Но если киевский режим хочет использовать выборы для задержки российских войск — этого не будет.

Президент детально рассказал о положении на фронте. Наступление продолжается по всей линии боевого соприкосновения.

Главными укрепрайонами ВСУ остаются Славянск, Краматорск и Константиновка. Особо глава государства выделил успехи в районе Красноармейска. ВСУ пытаются отбить этот важный плацдарм, но несут колоссальные потери. Соседний Димитров окружен, российские войска контролируют половину города.

Речь зашла об освобождении Северска. Тут Путин передал слово командиру штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа Нарану Очир-Горяеву, непосредственно участвовавшему в этой операции. Тот пояснил: при штурме российские войска накопились малыми группами прямо под носом у противника.

Также президент сообщил об освобождении значительной часть Гуляйполя и Красного Лимана. И добавил: до конца года армия добьется новых успехов.

Прокомментировал и видеоролик, записанный Зеленским у стелы на въезде в Купянск.

"Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом", — сказал Путин.

Про экономику

Социально-экономическая ситуация в условиях СВО — тема особенно важная. Президент, как водится, привел основные цифры. ВВП прибавил один процент, а за три года — 9,7% (для сравнения: в Европе — 3,2%). Инфляция меньше семи процентов. Продолжился рост реальной зарплаты. За вычетом инфляции — на 4,5%.

Безработица минимальная — 2,2. Дефицит бюджета в 2026-м ожидается не более 1,6%. Среди развитых экономик госдолг России — один из самых низких.

Вместе с тем Путин напомнил, что правительство повышает НДС, так как нужно сбалансировать бюджет. Но эта мера, как и увеличение утильсбора на автомобили, — временная.

По поводу заблокированных в ЕС средств глава государства уточнил: евробюрократы пытаются не обокрасть Россию — ограбить.

"Кража — это тайное хищение имущества, — пояснил он. — А в случае с российскими активами речь идет об откровенном грабеже".

Россия и мир

Сербский журналист Желько Шайн, получив микрофон, указал: NIS, совместное предприятие России и Сербии, страдает из-за санкций Запада. Компания, в которую "Газпром нефть" вложила более трех миллиардов долларов, — основной налогоплательщик в государстве.

Путин выразил надежду на то, что Белград не нарушит взятые на себя обязательства.

"Иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в экономику страны", — добавил он.

Журналист из КНР поинтересовался взаимодействием Москвы и Пекина.

"Отношения России и Китая являются существенным фактором стабильности в мире", — подчеркнул президент, особо упомянув сотрудничество в высокотехнологичных областях и в военной сфере. А Си Цзиньпин, по его словам, — "надежный друг и стабильный партнер".

Само собой, не обошлось без темы мирных переговоров и контактов с США. Журналист американского телеканала NBC Кир Симмонс спросил: если Кремль отвергнет мирные инициативы Трампа, будет ли Путин считать себя ответственным за события на Украине в следующем году?

© POOL Перейти в медиабанк Журналисты во время специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным" в Москве © POOL Перейти в медиабанк Журналисты во время специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным" в Москве

"Не Россия начинала эту войну", — ответил президент. И приветствовал усилия американского коллеги по разрешению конфликта. На встрече в Анкоридже Москва практически согласилась на предложение Вашингтона, и "мяч на стороне наших западных партнеров".

Россия стремится все спорные вопросы решать переговорами. "Мы просто настаиваем на исполнении обещаний, данных нам Западом", — сказал Путин, напомнив, как страны НАТО обманули Москву с расширением на восток.

Про науку

В 2026-м в Новосибирске запустят Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). В связи с этим у президента спросили, как предотвратить отъезд российских молодых ученых за границу.

Проект СКИФ несколько задержался из-за западных санкций, но такой же объект собираются построить во Владивостоке и других городах, сообщил Путин. Это позволит проводить не только фундаментальные, но и прикладные исследования. И молодым ученым будет где работать.

Журналистка из Тюмени упомянула "инопланетный корабль" 3I/ATLAS: не связана ли дата прямой линии с его приближением? "Это наше секретное оружие", — пошутил глава государства. На самом деле речь идет о небесном теле из другой галактики. "Пошлем его к Юпитеру", — заключил в том же шутливом духе Путин. Комета пролетит от Земли очень далеко.

Помощь людям

Жители Белгородской области пожаловались, что без мобильного интернета, в частности, сбоят медицинские технологии, необходимые при диабете. Кроме того, в регионе отменили выплаты за второе утраченное жилье из-за атак ВСУ.

"Ситуация драматичная, но ее можно проработать. При этом все, что связано с учебой, контролем датчиков при диабете и тому подобном, нужно иметь в виду, что решения связаны с обеспечением безопасности. С включенным мобильным интернетом противнику будет проще выбирать цели для нанесения ударов. Решить проблему можно, перейдя на российское оборудование", — пояснил Путин.

Также затронули трудности с получением льготных лекарств. Например, в Свердловской области это объясняют нехваткой финансирования.

"Таких обращений много… Меня заверили, что все деньги направлены и нет ни одного случая задержки", — сказал президент.

По его мнению, тут возможны проблемы в логистике. А в частных аптеках льготные лекарства должны отпускаться по фиксированным ценам.

Спросили и про телефонных мошенников. Президент отметил некоторое улучшение ситуации: число таких преступлений сократилось на семь процентов, ущерб — на 33%. Но меры против них следует ужесточать.

Семья и дети

Все страны с постиндустриальным развитием волнует демография, подчеркнул Путин. Так, в Японии коэффициент рождаемости — 0,8. В России — 1,4, а нужно минимум два.

"Я не буду повторять, что для этого делается: от беременности женщины до ведения ребенка до 18 лет. У нас есть много программ по поддержке семей, семейной ипотеки и тому подобному. Это очень тонкий процесс. Понятно, что женщина сначала хочет получить образование, сделать первые шаги в карьере… А в 30 лет она заводит первого ребенка и на второго сил уже нет. Нужно сделать так, чтобы иметь детей было модно", — предложил президент.

Одна из обратившихся к главе государства россиянок сообщила, что у нее шесть детей, но она не получает социальную помощь. Вместе с мужем они зарабатывают около 80 тысяч в месяц, и каждый раз оказывается, что это превышает порог на 100-200 рублей.

Это просто аморально, считает Путин. Он поговорит с правительством, чтобы такого не было. "У нас все строится вокруг поддержки семьи. Любое наше действие должно совершаться с мыслью о том, как это отразится на семьях с детьми", — заверил президент.

Светлое будущее

К концу пресс-конференции Путин по традиции переключился на формат блиц. Первое, о чем спросили: что бы он положил в капсулу времени? В ответ прозвучало послание потомкам: "Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке, с благодарностью воспринимаем все, что было сделано нашими предками. Мы жили текущими заботами, но никогда не стояли на месте. Мы боролись, сражались и решали задачи, которые ставило перед нами наше время".

Доверие людей мотивирует его идти дальше и не позволяет унывать, признался президент.