Журналист "СССР" подарил Путину "Сердце Азии"
Журналист "СССР" подарил Путину "Сердце Азии" - РИА Новости, 19.12.2025
Журналист "СССР" подарил Путину "Сердце Азии"
Журналист газеты "СССР" Шамсудин Бобоев в ходе прямой линии с Владимиром Путиным подарил президенту России "Сердце Азии", в которой собраны стихи русских поэтов РИА Новости, 19.12.2025
Журналист "СССР" подарил Путину "Сердце Азии"
Журналист Бобоев подарил Путину книгу стихов о Персии и Таджикистане