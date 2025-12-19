https://ria.ru/20251219/putin-2063343686.html
Проектные работы по ВСМ "Москва — Санкт-Петербург" уже идут, заявил Путин
Проектные работы по ВСМ "Москва — Санкт-Петербург" уже идут, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что проектные работы по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом уже идут. РИА Новости, 19.12.2025
