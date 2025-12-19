Путин назвал план по созданию Ангаро-Енисейского кластера интересным

Проект кластера, как ожидается, объединит десятки предприятий, научных институтов и вузов в единую сеть. Кластер позволит создать высокотехнологичные производства с высокой добавленной стоимостью и даст возможность сформировать разветвленную систему кооперации в контуре редкоземельной металлургии — от технологии до конечного продукта, пояснял секретарь СБ РФ. Как отмечал Шойгу, помимо редких и редкоземельных металлов в кластере получат развитие новые материалы, полупроводники, силовая электроника, 3D-печать, робототехника, искусственный интеллект. По сути, кластер будет представлять собой место, где будут соседствовать исследовательские лаборатории и производственные цеха, где инженер будет работать вместе с ученым, технологом и квалифицированным рабочим в едином информационном и технологическом пространстве.